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تعليم

الخشت : 8 أطباء من أساتذة قصر العيني يقدمون العلاج للشعب اللبناني

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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شارك عدد من أساتذة كلية طب قصر العيني في الفريق الطبي المصري الذي وصل إلى مقر المركز الطبي لجامعة بيروت العربية لتقديم الدعم للشعب اللبناني الشقيق نتيجة حادث انفجار مرفأ بيروت، وذلك برئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا


 حيث يضم الفريق الطبي 21 من بين أساتذة الجامعات المصرية المختلفة.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تساند الشعب اللبناني وتقف معه في التحديات التي يواجهها في إطار توجهات الدولة المصرية، حيث سارعت الجامعة في الانضمام للفريق الطبي الذي وجهته الحكوم


وأشار إلى أن عدد أساتذة جامعة القاهرة المشاركين في الفريق الطبي، بلغ ثمانية أطباء من تخصصات مختلفة تشمل الأمراض الصدرية، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة القلب والصدر، وجراحة المخ والأعصاب، وطب وجراحة العين.

وقالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إن مشاركة جامعة القاهرة هي الأكبر تمثيلًا بين الجامعات المصرية، حيث تشارك الجامعة بـ 8 أطباء من أساتذة طب قصر العيني من ضمن 21 طبيبًا على مستوى الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن إرسال فريق طبي يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كامل الدعم للشعب اللبناني الشقيق بعد حادث مرفأ بيروت.
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