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أخبار البلد

وزراء الهجرة والتنمية المحلية والتموين والرياضة يشاركون في مؤتمر الغربية..صور

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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سعيد العربي


شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مؤتمر محافظة الغربية على هامش افتتاح  المرحلة الثانية من مشروعات المنطقة التجارية واللوجيستية بالمحافظة .


وشارك في المؤتمر كل من  الوزراء الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.


من جانبه، قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال هذه الفعالية التي تنظمها المحافظة على هامش افتتاح المنطقة اللوجيستية، عرضا حول أنشطة المحافظة خلال المرحلة الماضية خاصة ما بذل من جهد أثناء جائحة كورونا، وكذلك دعم المحافظة لكل المشروعات التنموية وما يتعلق بتطوير البنية التحتية.

وتشارك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في افتتاح المرحلة الثانية من مشروع المنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية للمهندس أشرف دوس الذي يعمل في مجال تطوير الإسكان، وتقديم الاستشارات في العديد من الأمور المتعلقة بالإنشاءات والمباني والبنى الأساسية.


وتعد المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحه حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع.




وزراء الهجرة والتنمية المحلية والتموين والرياضة يشاركون في مؤتمر الغربية..صور
وزراء الهجرة والتنمية المحلية والتموين والرياضة يشاركون في مؤتمر الغربية..صور
وزراء الهجرة والتنمية المحلية والتموين والرياضة يشاركون في مؤتمر الغربية..صور
وزراء الهجرة والتنمية المحلية والتموين والرياضة يشاركون في مؤتمر الغربية..صور
وزراء الهجرة والتنمية المحلية والتموين والرياضة يشاركون في مؤتمر الغربية..صور
وزراء الهجرة والتنمية المحلية والتموين والرياضة يشاركون في مؤتمر الغربية..صور
وزراء الهجرة والتنمية المحلية والتموين والرياضة يشاركون في مؤتمر الغربية..صور
وزراء الهجرة والتنمية المحلية والتموين والرياضة يشاركون في مؤتمر الغربية..صور
وزراء الهجرة والتنمية المحلية والتموين والرياضة يشاركون في مؤتمر الغربية..صور
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