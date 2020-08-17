دينا خطاب تكتب: خمسة سياحة

بنتكلم كتيرعن السياحه والسياحه بالمفهوم العام انها الشخص بيسافر من مكانه الاصلي اللي عاش فيه طول حياتة لمكان تاني جديد ولكن كتير مننا ميعرفش انها بتتنوع علي حسب الغرض منها . يعني مش كل الناس بتروح سياحة ترفيهية بس لكن في سياحة ثقافية وحضارية ودي الناس بتسافر عشان تزور معالم اثرية في الدول المختلفة وتبدأ تعرف عنها وعن تاريخها , وفي سياحة رياضية ودي الشباب اغلبهم اللي بيسافروا لغرض مشاهدة المباريات الرياضية بكل انواعها , وفي سياحة علاجية ودي الناس بتسافر بغرض انها تتعالج من مرض او مشكلة بيعانوا منها .وكمان فيه سياحة دينية ودي بتتضمن المعالم الدينية والمواقع الدينية .





طبعا السفر والسياحة ممكن تكون بشكل فردي يعني فرد من العائلة يسافر لوحده ,وممكن تكون بشكل جماعي بتكون مجموعة من الاصدقاء سواء صداقتهم عمل او صداقة شخصية .





نيجي بقي لتقسيم السياحة في سياحة داخلية ودي اللي بتكون داخل حدود الدولة اللي الشخص مقيم او عايش فيها وفي ابحاث من منظمة السياحة العالمية بتقول ان سبعين في المئه الي ثمانين في المئة من اجمالي الانفاق السياحي العالمي هو من السياحة الداخلية . أما السياحة الخارجية ودي اللي الشخص بيتنقل من الدولة المقيم واللي عايش فيها طول عمره لدولة تانية مختلفة.





وطبعا السياحة عنصر مهم جدا لتقوية العلاقات وأواصر الصداقة والتفاهم بين شعوب الدول المختلفة .





وكمان السياحة عامل اساسي في تشكيل ميزانية الدولة بشكل كبير يعني مصدر دخل منقدرش نستغني عنه ابدا.





السّياحة وسيلة ترفيه وتغيير من نفسيّة الإنسان، فكثيرٌ من النّاس ينصحك بالسفر من أجل تغيير نفسيّتك، فالإنسان حين يترك بلده ويحزم أمتعته ويسافر يشعر بالفضول والتّشويق، فهو سوف يحطّ رحاله في أرضٍ جديدة ويطلع على أقوام آخرين غير الذين يعرفهم في بلاده وهذا بلا شكّ يعدّ مغامرةً للكثيرين، بل إنّ كثيرًا من علماء النّفس ينصحون من يتعرّض لأمراض التّوتر والاكتئاب أن يسافر حتّى يغيّر من نفسيّته فللسّياحة دورٌ إيجابي في تعزيز الجانب الجيّد في نفسيّة النّاس .



