رجال الأعمال المصريين: إنجازات وزارة الكهرباء نموذج مضيء في محاور التنمية





وقال «جنيدي»،إن كل فئات المجتمع عليها دور وطني ومهم في تجاوز ما تواجهه مصر من تحديات كبيرة على جميع المستويات المائية والاقتصادية والدولية والإقليمية خاصة وأن المنطقة تشهد توترات مختلفة.









وأكد رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه من المهم جدًا استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والحكومة من أجل تحفيز الاقتصاد وإتاحة فرص الاستثمار والتشغيل من أجل توفير فرص العمل الكريمة للشباب، مشيرًا الي أن التكامل الحقيقي بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من شأنه تعزيز قوة مصر الاقتصادية، وأكبر حائط صد وجسر قوي للحماية الاجتماعية.





وأشار المهندس أسامة جنيدي إلي أهمية زيادة الوعي والثقافة الجماهيرية لتوضيح النجاحات التي تحققت علي أرض الواقع ،والعمل من أجل استمراريتها وزيادتها والدفاع عنها.





ولفت «جنيدي»، إلى أن مجال الإنشاءات والبنية التحتية والكهرباء والطاقة من بين أهم النقاط المضيئة في محاور التنمية، مشيدًا بكفاءة وخبرة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء في إدارة ملف الطاقة الذي شهد في السنوات الأخيرة نجاحات نلمسها جميعًا في الوفرة والاحتياطي اشادت به المؤسسات الدولية والعالمية.





وأكد رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، علي ضرورة أن يعمل مجلس الشيوخ والبرلمان ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني علي استمرار اتجاه الإصلاح واستمرار خطة إصلاح قطاع الطاقة فى مصر والتي وضعت وفق خطة معلنة بجدول زمني معروف لدي الناس، مضيفًا قائلًا:« أن بعض الأصوات التي تهاجم الوزارة بسبب الزيادة الأخيرة للكهرباء يجب أن تعلم أن هناك ثوابت تم الإتفاق عليها في خطة الإصلاح الاقتصادي الجريئة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يعتبر إلغاء الدعم الكامل أحد محاورها الأساسية مع زيادة الدعم المباشر والنقدي لمحدودي الدخل في شكل برامج ومظلة للحماية الإجتماعية أثبتت فاعلية ونجاح كبير مثل تكافل وكرامة وغيرها».



