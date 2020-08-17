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حوادث

حجز إعادة مُحاكمة ٦ متهمين في أحداث ماسبيرو الثانية للحكم

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:28 م
حجز إعادة مُحاكمة
حجز إعادة مُحاكمة ٦ متهمين في أحداث ماسبيرو
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة مُحاكمة ٦ متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث ماسبيرو الثانية"، للحكم في جلسة 13 أكتوبر.

صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي .

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
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