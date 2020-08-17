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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. في 20 دقيقة اختبار يكشف إصابتك بكورونا.. هندية تكشف سر خلطة الإندومي.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار.. 13 طريقة فعالة لتفتيح البشرة.. طريقة زيادة الوزن

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

من أكثر الأشياء التى تبحث عنها المرأة بشكل متكرر هى وصفات لتفتيح البشرة، حيث إن التعرض اليومي للشمس وعوامل التلوث يجعل لون البشرة يتغير لدرجة أغمق مما يجعلها أقل جمالا.

طريقة عمل الحلبة لزيادة الوزن للفتيات النحيفات، حيث تساعد الحلبة على زيادة الوزن ورفع مستوى الهرمون الانثوي الذي يعمل على تكبير الثدي وإبراز جسم الفتاة، ونقدم لك اليوم طريقة عمل الحلبة لزيادة الوزن والتي يمكن أن تستخدم بأكثر من طريقة.

يعد الإندومي واحدا من أسهل الوجبات التي يمكن تحضيرها، خاصة إذا كنت مترددًا في الطهي أو ترغب فقط في تناول وجبة سريعة من نكهة المعكرونة الفورية.

ستقطع الاختبارات السريعة والدقيقة، شوطا طويلا في المساعدة على وقف انتقال فيروس كورونا اليوم، حيث اصبح لدينا العديد من الاختبارات لـ COVID-19. 

تتطلب فترة الحمل تناول الأطعمة الصحية والفيتامينات الضرورية التي تحتاج إليها المرأة والجنين بما يساعد على التكوين الصحى للجنين والحفاظ على صحة الأم في نفس الوقت. 

حرصت الإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها برفقة زوجها ومجموعة من الأصدقاء خلال استمتاعهما بالإجازة الصيفية.

التهاب البروستاتا عدوى شائعة يعانى منها الكثير من الرجال إذا أصبحت البروستاتا متورمة ومؤلمة وملتهبة، ويمكن علاج البروستاتا بطرق مختلفة بدون جراحة.
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