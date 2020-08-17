AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب السويس يطالب بإطلاق اسم ممرضة على أحد شوارع المحافظة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:59 م
صدى البلد
Advertisements
حسن غنيمة

قدم النائب عبد الحميد كمال مذكرة إلى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يطالب من خلالها بإطلاق اسم فوقية شوقي محمد الممرضة الذي توفت متأثرة بفيروس كورونا أثناء عملها بمستشفى السويس العام.

 

اضاف النائب أن إطلاق اسم الشهداء من الجيش الأبيض تيمنا بأبناء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين هوتخليدًا للقامات من المصريين الذين لاذوا بأرواحهم فداءً للوطن ودائما " المجد والخلود للشهداء ".

 

يذكر أن النائب عبد الحميد كمال قدم مشروع قانون لمعاملة الاطباء واطقم التمريض والعاملين بالصحة وهيئة الإسعاف الذين أصيبوا أو توفوا بسبب فيروس كورونا كالشهداء من قوات الشرطة والجيش والمدنيين "معنويا وادبيًا وماليا" حيث احال رئيس مجلس النواب القانون للجنة التشريعية والصحة والقوي العاملة لمناقشة القانون قبل عرضه على الجلسة العامة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يطالب بسرعة مناقشة مشروع قانون تكريم الأطباء وأطقم التمريض شهداء كورونا

برلمانى: مشروع قانون تكريم الأطباء وأطقم التمريض شهداء كورونا أمام الأمانة العامة

احالة مشروع قانون اعتبار الأطباء المتوفين بكورونا شهداء لتشريعية النواب

الزيات: ضم الفريق الطبى لقانون تكريم الشهيد خطوة جيدة طال انتظارها

يحقق 260 مليون جنيه سنويا.. طلب إحاطة لحماية مشروع محاجر السويس

مقترحات برلمانية لتخليد ذكرى طبيب الغلابة.. نواب يطالبون بإطلاق اسمه على احدى قاعات كليات الطب.. وآخرون بتصميم تمثال له

ترشيحاتنا

كورونا يهاجم لبنان.. وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال: إغلاق حتمي أسبوعين

الذهب يسقط.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 17-8-2020

مونيكا وكلينتون .. قصة أشهر فضيحة هزت البيت الأبيض

الأطباء توضح حالة الطبيب المصري المعتدى عليه بالكويت

لديها 48 حفيدًا و200 من أبناء الأحفاد.. أكبر معمرة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ116

الأوقاف: عودة صلاة الجمعة على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مؤسف.. طفل يطلق النار على نفسه دون قصد.. ووالده يواجه اتهامًا بالقتل الخطأ

كارثة .. تخزين الممبار دون غسله يسبب مرضا خطيرا

لديها 48 حفيدًا و200 من أبناء الأحفاد.. أكبر معمرة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ116