نائب السويس يطالب بإطلاق اسم ممرضة على أحد شوارع المحافظة

قدم النائب عبد الحميد كمال مذكرة إلى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يطالب من خلالها بإطلاق اسم فوقية شوقي محمد الممرضة الذي توفت متأثرة بفيروس كورونا أثناء عملها بمستشفى السويس العام.

اضاف النائب أن إطلاق اسم الشهداء من الجيش الأبيض تيمنا بأبناء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين هوتخليدًا للقامات من المصريين الذين لاذوا بأرواحهم فداءً للوطن ودائما " المجد والخلود للشهداء ".

يذكر أن النائب عبد الحميد كمال قدم مشروع قانون لمعاملة الاطباء واطقم التمريض والعاملين بالصحة وهيئة الإسعاف الذين أصيبوا أو توفوا بسبب فيروس كورونا كالشهداء من قوات الشرطة والجيش والمدنيين "معنويا وادبيًا وماليا" حيث احال رئيس مجلس النواب القانون للجنة التشريعية والصحة والقوي العاملة لمناقشة القانون قبل عرضه على الجلسة العامة.