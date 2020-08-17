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أشرف صبحي: المدينة الرياضية بالأسمرات تخدم المنطقة المجاورة لها

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:57 م
لدكتور اشرف صبحي،
لدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، تقريرا عن احتفالية اليوم العالمي للشباب بحي الأسمرات بحضور وزير الشباب ومجموعة من المسئولين والمعنيين بأمور الشباب في الدولة.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المدينة الرياضية بحي الأسمرات شهدت أولى الاحتفالات بها بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لها خلال الفترة المقبلة وكانت احتفالية اليوم العالمي للشباب.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن حي الأسمرات واحد من القرارت التي اتخذتها الدولة عن قرارات واعية لنقل ساكني المواطن العشوائية إلى مكان آمن على أعلى مستوى للمعيشة، وأن المدينة الرياضية بالحي التحق بها الكثير من الشباب سواء في أكاديمية السباحة أو الكرة أو الرياضات الأخرى الفردية والجامعية.

وأشار إلى أن المدينة الرياضية بالحي ليست تخدم حي الأسمرات فقظ وإنما تخدم أيضا الأحياء المجاورة والمنطقة ككل.
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