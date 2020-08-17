موقف محرج .. ميلانيا ترامب ترفض الإمساك بيد زوجها.. فيديو





تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو للسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب وهي ترفض الإمساك بيد زوجها الرئيس دونالد ترامب أثناء هبوطهما من طائرة الرئاسة.





وأثار المقطع جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر ميلانيا البالغة من العمر 50 عاما، وهي على درج الطائرة الرئاسية، مرتدية حذاء بكعب عال بينما كانت تحاول الإمساك بفستانها الذي كان يطير بفعل الرياح العاصفة.





وبحسب المقطع، بدا أن الرئيس الأمريكي حاول ثانية الإمساك بيد زوجته قبل أن يضع يده اليمنى أخيرا على أسفل ظهرها.









وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعى، وكثرت الأقاويل حول علاقة ميلانيا بزوجها الرئيس الأمريكى البالغ من العمر 74 عاما، بينما كانت تبعد يدها عندما حاول الإمساك بها.







