"وقفة مع الخيام".. إعادة الاعتبار للرباعيات وللخيام

يرى الدكتور يوسف بكار مترجم كتاب "وقفة مع الخيام.. في البحث عن الخيام والرباعيات" للأديب ورجل الدولة الإيراني علي دشتي، أن هذا الكتاب هو من أهم ما كُتب عن الخيام





وذلك بشهادة أعلام من الأدباء الإيرانيين مثل محمد جواد مشكور الذي قال إن دشتي "استطاع أن ينفذ إلى روح الخيام ويعيش في أعماق نبضاته الأدبية ليستخلص من كل ذلك دراسة عميقة لمختلف جوانب الخيام وأفكاره وانطلاقات نفسه وروحه"، وصادق نشأت الذي نوَّه بالتجربة الإبداعية لدشتي الذي يمثل بحسب رأيه "حلقة جديدة من حلقات النقد في الأدب الفارسي بعامة، وأحد الرواد في كتابته بطريقته الخاصة".

واهتم دشتي في كتابه بدراسة شخصية الخيام الخلافية العصية علميًا وأدبيًا ومسلكيًا وعقديًا، مستعينًا بأدوات علمية ومعارف عدة وقرائن وأمارات ومنهج علمي دقيق للبحث عن السمات الحقيقية لعمر الخيام من خلال ما خلف من آثار علمية، وآراء معاصريه، ومسلكه الحذر ونمط كلامه وتفكيره.

صدر الكتاب عن "الآن ناشرون وموزعون" في عمّان في ثلاثمئة وسبع وسبعين صفحة من القطع المتوسط، وصمم الغلاف الفنان بسام حمدان واختيرت له الصورة الأصلية نفسها التي وُضعت على غلاف النسخة الفارسية.

وعلي دشتي أديب وباحث وناقد ومترجم إيراني كان له اطلاع واسع على الآداب الفارسيّة والعربيّة والأوروبيّة، وعلى النقد والفلسفة والتاريخ والموسيقى. وُلد في قصبة «دشستان» عام 1273هـ/1894م وتوفي عام 1360هـ/1981م. أمضى سنواتٍ في العراق حيث درس العلوم القديمة، وعاد إلى إيران عام 1298هـ/1918، وأقام مدّة في كلٍّ من شيراز وأصفهان التي تركها إلى طهران حيث انخرط في السياسة.