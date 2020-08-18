شمال سيناء تستحوذ على 4.54 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات الحكومية بخطة 20-2021





استحوذت محافظة شمال سيناء على علي حوالي 4.54 مليار جنيه من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة العام المالي 2020/2021 .

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استحواذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجّهة للمحافظة بنسبة 31.8%، بقيمة 1.445 مليار جنيه يليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبة 14.3٪، بقيمة 648.8 مليون جنيه.





وتابع التقرير كما استحوذ قطاع الكهرباء بنسبة 11.1٪، بقيمة 505.5 مليون جنيه، وقطاعي الأنشطة العقارية والمياه بنسبة 10٪ لكلٍ منهما.





ويذكر أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لمنطقة سيناء بخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بلغت حوالي 8.22 مليار جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء مُقابل حوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 19/2020، بنسبة زيادة تبلغ نحو 57.3%.



