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أخبار البلد

للشهر الرابع .. الغزل والنسيج تصرف رواتب عمال "فستيا" من "القوى العاملة"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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محمد غالي
نجحت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم ، تنسيقا مع وزارة القوى العاملة بتخصيص إعانة لعمال شركة فستيا للملابس الجاهزة من صندوق طوارئ "القوى العاملة " .


وقال عبدالفتاح إبراهيم في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن المستفيد من هذه الاعانة 600 عامل بالشركة ،وقيمتها تبلغ 540 ألف جنيه .


ووجه إبراهيم الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان على الإستجابة لطلب النقابة العامة بالصرف للمرة الرابعة على التوالي ،مؤكدا على انه عرض على وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق ،بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج  برئاسة د. أحمد مصطفي مشاكل الشركة ومطالب العاملين فيها للحفاظ على حقوق العمال وهو ما وجه به وزير قطاع الاعمال العام ،رئيس الشركة القابضة بضرورة وضع خارطة طريق تضمن في الأساس الحفاظ على حقوق العمال .

وأكد "إبراهيم" أن  مطالب النقابة العامة تتماشي مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية بتطوير القطاع العام والحفاظ على حقوق العمال ،مشيرا إلى أن"النقابة العامة"كانت ولا زالت وستظل دائما مدافعة عن حقوق العمال المشروعة تجاه أى محاولة للانتقاص منها  من اجل مصلحة العمال الذين كانوا ولا يزالوا  الدرع والسيف للعملية الإنتاجية على مدار التاريخ ووقت الازمات .
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