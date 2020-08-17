AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

21% تراجعا في قيمة التجارة البحرية بمصر خلال شهر

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:03 م
التجارة البحرية في
التجارة البحرية في مصر
Advertisements
آية الجارحي

تراجعت قيمة التجارة البحرية في مصر في أبريل بنحو 21%، وهو ما يرجع بشكل أساسى إلى تراجع كبير في إجمالي قيمة التجارة الخارجية لمصر بنحو 16% في أبريل مقارنة بمارس.


وتراجعت قيمة التجارة البحرية وفقا لدراسة اعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية لتحليل تداعيات فيروس كوفيد 19 على قطاع النقل وحصل صدى البلد على نسخة منها، في يناير 2%  مع بداية الأزمة.


اقرأ أيضا.. شعبة الذهب تتوقع ارتفاع الاسعار 60 جنيها للجرام الواحد.. تفاصيل


وأشارت الدراسة إلى محدودية تأثير الأزمة على قطاع النقل البحرى، مقارنة بالتأثير على النقل الجوى سواء للركاب أو البضائع.


واستعرضت الدراسة أهم ملامح القطاع في مصر، وهيكل قطاع النقل، وأهم المؤشرات الدولية التي تعكس أداء القطاع بالمقارنة مع عدد كبير من الدول التي شملتها هذه المؤشرات، والتي كشفت تراجع الأداء المصرى في أغلبها، بالإضافة إلى ملامح منظومة النقل البحرى والجوى عالميا ارتباطا بحركة التجارة العالمية، كما تناولت بالتحليل تأثير الأزمة الحالية وأزمات سابقة على قطاعى النقل البحرى والجوى عالميا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتصادية المصريين الأحرار تعد دراسة حول التأثيرات المحتملة لـ كورونا على الاقتصاد

"المصرى للدراسات الاقتصادية": صناعة السينما من أكثر القطاعات تأثرا بفيروس كورونا

المركز المصري للدراسات الاقتصادية يشارك في دراسة لقياس تأثير كوفيد 19 على الاقتصاد والمستهلك

رضا إسماعيل: تراجع حجم التبادل التجارى بين مصر والقارة الأفريقية بنسبة 1.2% ليبلغ نحو 6.199 مليار دولار

لتعزيز مصالح البلدين.. "الغرف العربية" تدعو لإقامة منطقة اقتصادية مشتركة بين مصر واليونان

"المصري للدراسات الاقتصادية" يصدر دراسة لتحليل تأثير كوفيد 19 على الصناعات الدوائية

ترشيحاتنا

حكاية طالبة ثانوية عامة اكتشفت 35 درجة زيادة في امتحان اللغة العربية بعد تقديم تظلم

حيل سحرية لتقليل استهلاك الوقود خلال تشغيل التكييف

الموجة الثانية تداهم المملكة المتحدة.. توني بلير يحذر من خطورة إعادة فرض الإغلاق

لديها 48 حفيدًا و200 من أبناء الأحفاد.. أكبر معمرة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ116

فايلر لـ لاعبي الأهلي: انسوا رمضان صبحي

بشرى سارة حول علاج كورونا المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات هيونداي فيرنا hyundai verna اليوم في مصر .. صور

حادث مؤسف.. طفل يطلق النار على نفسه دون قصد.. ووالده يواجه اتهامًا بالقتل الخطأ

كارثة .. تخزين الممبار دون غسله يسبب مرضا خطيرا