21% تراجعا في قيمة التجارة البحرية بمصر خلال شهر

تراجعت قيمة التجارة البحرية في مصر في أبريل بنحو 21%، وهو ما يرجع بشكل أساسى إلى تراجع كبير في إجمالي قيمة التجارة الخارجية لمصر بنحو 16% في أبريل مقارنة بمارس.





وتراجعت قيمة التجارة البحرية وفقا لدراسة اعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية لتحليل تداعيات فيروس كوفيد 19 على قطاع النقل وحصل صدى البلد على نسخة منها، في يناير 2% مع بداية الأزمة.





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وأشارت الدراسة إلى محدودية تأثير الأزمة على قطاع النقل البحرى، مقارنة بالتأثير على النقل الجوى سواء للركاب أو البضائع.





واستعرضت الدراسة أهم ملامح القطاع في مصر، وهيكل قطاع النقل، وأهم المؤشرات الدولية التي تعكس أداء القطاع بالمقارنة مع عدد كبير من الدول التي شملتها هذه المؤشرات، والتي كشفت تراجع الأداء المصرى في أغلبها، بالإضافة إلى ملامح منظومة النقل البحرى والجوى عالميا ارتباطا بحركة التجارة العالمية، كما تناولت بالتحليل تأثير الأزمة الحالية وأزمات سابقة على قطاعى النقل البحرى والجوى عالميا.