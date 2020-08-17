إيهاب جلال يداوي جراح المقاصة بعد هزيمة الزمالك.. ويحفز اللاعبين لعبور الجونة

عقد إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة جلسة مطولة مع اللاعبين خلال مران أمس بالملعب الفرعي بالدفاع الجوى فى محاولة منه لمحو آثار الهزيمة أمام الزمالك فى اللحظات الأخيرة بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 19 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/ 2020 .





وكانت حالة كبيرة من الحزن فرضت نفسها داخل الفريق بسبب الهدف القاتل للزمالك فى شباك الفريق الفيومي والذى تم إحرازه فى اللحظة الأخيرة من اللقاء .





وفاجأ إيهاب جلال، لاعبيه ، بإشادة كبيرة على الأداء خلال مواجهة الزمالك ، مؤكدا حزنه الشديد لضياع النقاط الثلاث بعد العرض القوى الذى قدمه الفريق طوال اللقاء .





وأشار جلال إلى أنه رغم الهزيمة إلا إنه يثق فى أن مباراة الأبيض ستكون نقطة انطلاق كبيرة للفريق خلال الفترة المقبلة .





وأكد جلال للاعبيه أن جميع المباريات المتبقية للفريق بمسابقة الدوري الممتاز هى مباريات كئوس ولا تقبل القسمة على اثنين بسبب الموقف الصعب الذى بات عليه الفريق بجدول ترتيب الدوري باحتلال المركز الـ 15 برصيد 17 نقطة.

