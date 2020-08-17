عبد الرحيم علي: نقف مع الشعب الإماراتي ضد تهديدات إيران..وعلى الجامعة العربية اتخاذ موقف حاسم





قال الدكتور عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز" إننا جميعا كشعوب عربية نقف مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعبا، ضد تهديدات إيران، والتي وردت في خطاب رئيسها حسن روحاني، بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات، وهي التهديدات التي تكررت من وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين آخرين.





وطالب عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، في بيان له منذ قليل، الجامعة العربية، باتخاذ موقف حاسم ضد هذه التصريحات الإيرانية غير المقبولة والتي تمثل تحريضيا ضد دولة عربية شقيقة، وتهدد الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام.





وأوضح النائب، أن الإمارات دولة ذات سيادة يمكنها اتخاذ ما تشاء من قرارات، وأن التهديدات الإيرانية تناقض مبادئ القانون الدولي الذي يحكم العلاقات الدولية.





وأشاد الدكتور عبد الرحيم علي، بدور دولة الإمارات في تعزيز السلام بمنطقة الشرق الأوسط، وحل المشكلات الإقليمية.





من جهته، استنكر مجلس التعاون الخليجي، التهديدات الإيرانية تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة وحذر بيان صدر عن المجلس من مغبة التصريحات الصادرة من جانب الرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين في طهران، قائلا إنها تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية.





وأكد المجلس وقوفه مع الإمارات العربية المتحدة ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها.