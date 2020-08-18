خبير يوضح أهمية التأمين على الحياة والممتلكات .. فيديو





وأكد المغربى لـ"صدى البلد"" أن التأمين يمثل التكافل الاجتماعى و لكن بصورة أكثر تنظيما من خلال شركات التأمين و الخدمات التى تقدمها لمساعدة عملائها فى الحفاظ على ممتلكاتهم .





واوضح المغربى دور التأمين الطبى كأحد انواع التأمين الأكثر انتشارا ودوره فى إنقاذ ارواح الافراد.





وأشار المغربي إلى أنواع التأمين مثل التأمين على الحياة والممتلكات والأموال .





وتحدث المغربى عن دور التأمين خلال أزمة انتشار فيروس كورونا

استعرض الخبير التأميني محمد المغربى أهمية قطاع التامين ودوره فى حماية الأفراد والمجتمع من المخاطر قائلا : التأمين هو مساعدة الكل للفرد و العكس .