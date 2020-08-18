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اقتصاد

خبير يوضح أهمية التأمين على الحياة والممتلكات .. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:37 م
الخبير التأمينى محمد
الخبير التأمينى محمد المغربى
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علياء فوزى
استعرض الخبير التأميني محمد المغربى أهمية قطاع التامين ودوره فى حماية الأفراد والمجتمع من المخاطر قائلا : التأمين هو مساعدة الكل للفرد و العكس .

وأكد المغربى لـ"صدى البلد"" أن التأمين يمثل التكافل الاجتماعى و لكن بصورة أكثر تنظيما من خلال شركات التأمين و الخدمات التى تقدمها لمساعدة عملائها  فى الحفاظ على ممتلكاتهم .

واوضح المغربى دور التأمين الطبى كأحد انواع التأمين الأكثر انتشارا ودوره فى إنقاذ ارواح الافراد.

وأشار المغربي إلى أنواع التأمين مثل التأمين على الحياة والممتلكات والأموال .

وتحدث المغربى عن دور التأمين خلال أزمة انتشار فيروس كورونا 
 
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