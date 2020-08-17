كرة يد.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع "نعمان" ساحر سموحة

أنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات ضم محمود نعمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة اليد بنادى سموحة لتدعيم صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .



وحصل الأهلى بشكل رسمي على توقيع اللاعب محمود نعمان لمدة 4 سنوات مقبلة بداية من الميركاتو الصيفي المقبل .



وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من قبل الأهلى لحسم ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، بعد تألقه اللافت مع سموحة وظهوره بمستوى فنى مميز .



ومن المقرر أن ينضم محمود نعمان إلى تدريبات الأهلى بعد نهاية الموسم الجارى ليبدأ مشواره مع القلعة الحمراء ، ويسعى مسئولو الأهلى إلى تدعيم صفوف فريق اليد بأفضل العناصر الممكنة من أجل العودة إلى المنافسة على كافة البطولات .