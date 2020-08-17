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رياضة

كرة يد.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع "نعمان" ساحر سموحة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:53 م
شعار النادي الأهلي
شعار النادي الأهلي
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عمرو الحلواني
أنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات ضم محمود نعمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة اليد بنادى سموحة لتدعيم صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وحصل الأهلى بشكل رسمي على توقيع اللاعب محمود نعمان لمدة 4 سنوات مقبلة بداية من الميركاتو الصيفي المقبل .

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من قبل الأهلى لحسم ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، بعد تألقه اللافت مع سموحة وظهوره بمستوى فنى مميز .

ومن المقرر أن ينضم محمود نعمان إلى تدريبات الأهلى بعد نهاية الموسم الجارى ليبدأ مشواره مع القلعة الحمراء ، ويسعى مسئولو الأهلى إلى تدعيم صفوف فريق اليد بأفضل العناصر الممكنة من أجل العودة إلى المنافسة على كافة البطولات .
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