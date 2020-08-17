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مدير محطة مترو النزهة: المحطة مجهزة بـ12 سلما كهربائيا و3 مصاعد.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال إبراهيم العجوز رئيس محطة النزهة، إن المحطة مجهزة بالكامل من خلال 12 سلما كهربائيا و3 مصاعد كهربائية، وأجهزة التكييف تعمل بالكامل، مؤكدًا أنهم يعملون على تقديم خدمة جيدة للجمهور.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين: "نتمنى من الركاب الالتزام بالاحتياطات اللازمة وخاصة في ظل استمرار أزمة كورونا، وذلك بارتداء الكمامات والحد من الزحام، واتباع التعليمات".


وأشار مدير محطة النزهة، إلى أن المشروع شامل ومفيد للمواطنين، ونتمنى فى عهد الرئيس السيسي ووزير النقل كامل الوزير أن يكون هناك أبعد وأحسن من ذلك.

وتابع مدير محطة النزهة، أن نهاية الخط فى محطة النزهة تربطها محطة عدلى منصور لكن يمكن الركوب إلى مرج حلوان وشبرا الخيمة من خلال محطة الارتباط وهي العتبة.
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