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أخبار البلد

الموجة 16 مستمرة لنهاية أغسطس.. إزالة 11 ألف تعدٍ على أراضي الدولة.. واسترداد 207 آلاف فدان

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:58 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
قررت لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية استمرار الموجة السادسة عشرة لازالة التعديات على اراضى الدولة حتى نهاية أغسطس الجارى استكمالا للمستهدف منها خاصة وأن تقارير  المتابعة تؤكد نجاح الموجة فى تحقيق معدلات تنفيذ كبيرة فى ازالة التعديات واسترداد أراضى الدولة.


 أشار تقرير وزارة التنمية المحلية انه تم تنفيذ إزالة نحو ١١٠٤٤  حالة تعد حتى الان تم من خلالها استرداد ٢مليون و٢٧٤  الف متر مربع اراضى بناء منها ٣٩٠ الف متر مربع بالقاهرة،  و ٣٧٠ الف متر بمطروح ،وو٢٣٤ الف متر بالغربية،وو١٩٠ الف متر بقنا  ،وو١٢٩ الف متر بالسويس ،و١٢٣ الف متر ببنى سويف ،وو١٠٣ آلاف متر بالإسماعيلية .


كما تم استرداد ٢٠٧ آلاف فدان اراض زراعية بكافة المحافظات منها ١٢٧ ألف فدان بالمنيا،و و٦٢ الف فدان بمطروح ،و٣٩٥٠ فدانا بالفيوم.


وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى أن لجان إنفاذ القانون بالمحافظات تعمل بشكل مستمر لتنفيذ كافة قرارات الإزالة وفقًا للقانون مشيرا  إلى ان الهدف الأول للجنة العليا كما يؤكد المهندس شريف اسماعيل بشكل دائم هو التقنين للجادين وفقًا للشروط والمعايير المحددة بالقانون وهو ما يحدث بالفعل من خلال مكاتب المحافظات تحت إشراف ومتابعة دائمة من اللجنة وفى الوقت نفسه إيقاف ظاهرة التعديات على أملاك وأصول الدولة وهو ما تحقق بالفعل خلال الفترة الأخيرة من خلال الردع الذي حققته موجات الإزالة المختلفة حيث انخفضت معدلات عودة التعديات على أراضى الدولة بشكل كبير  بما يؤكد نجاح خطة اللجنة والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون وكافة جهات الدولة المعنية فى الحفاظ على أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى بحسم .


وفى سياق الحفاظ على أراضى الدولة أيضا شددت اللجنة على سرعة الانتهاء من الحصر الشامل لأراضى طرح النهر  والاشغالات الموجودة عليها ووضعها القانوني وتسليم لجنة إنفاذ القانون بيانات التعديات والمخالفات المطلوب ازالتها على هذه الأراضى.
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