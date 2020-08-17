أزمة الأسمدة الصيفية.. الإرشاد الزراعى: تحرير سعرها الحل

يعانى الفلاحون كل عام من صرف الأسمدة ، وخاصة فى فصل الصيف ، دون وجود أى إدارة أو حكمة فى توزيعها مما يضطر كل مزارع للسوق السوداء، وبالتالى تقل حصة كل مزارع من المحاصيل فيقل إنتاج المحاصيل الصيفية .
وفى هذا الصدد ، يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قسم الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة ، إن أزمة الأسمدة الصيفية وعدم وصولها للفلاحين تتكرر كل موسم صيفي ، وذلك بسبب محدودية أوقات التوزيع فلن تصل إلي جميع المحافظات خاصة محافظات الجنوب.
وأضاف "خليفة" فى تصريحات لـ " صدى البلد "، أن هناك طلب كبير على أسمدة النترات واليوريا خلال الموسم الصيفي ، منوها إلي أن كارت الفلاح الذكى لم يحل المشكلة حتى الآن لأنه لم يتم تعميمه بالمحافظات .
وناشد بضرورة حل المشكلة حتى يصل الدعم إلي مستحقيه ، مقترحا بأن يتم تحرير سعر الأسمدة بالأسواق وبالتالى تتوافر الأسمدة فى الأسواق بجميع الفصول وبأسعار موحدة ولايوجد أى مشكلة فى توزيعها .
كما طالب خليفة بضرورة تقديم دعم الدولة للمزارعين من خلال كارت الفلاح الذكى فى صورة الدعم النقدى ، وبالتالى يقوم كل فلاح بشراء مايلزمه من الأسمدة دون حدوث أى خلل .
وفى هذا الصدد ، يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قسم الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة ، إن أزمة الأسمدة الصيفية وعدم وصولها للفلاحين تتكرر كل موسم صيفي ، وذلك بسبب محدودية أوقات التوزيع فلن تصل إلي جميع المحافظات خاصة محافظات الجنوب.
وأضاف "خليفة" فى تصريحات لـ " صدى البلد "، أن هناك طلب كبير على أسمدة النترات واليوريا خلال الموسم الصيفي ، منوها إلي أن كارت الفلاح الذكى لم يحل المشكلة حتى الآن لأنه لم يتم تعميمه بالمحافظات .
وناشد بضرورة حل المشكلة حتى يصل الدعم إلي مستحقيه ، مقترحا بأن يتم تحرير سعر الأسمدة بالأسواق وبالتالى تتوافر الأسمدة فى الأسواق بجميع الفصول وبأسعار موحدة ولايوجد أى مشكلة فى توزيعها .
كما طالب خليفة بضرورة تقديم دعم الدولة للمزارعين من خلال كارت الفلاح الذكى فى صورة الدعم النقدى ، وبالتالى يقوم كل فلاح بشراء مايلزمه من الأسمدة دون حدوث أى خلل .