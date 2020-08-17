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برلمان

العبسي تثمن مبادرة بابا الفاتيكان بشأن الحوار بين دول أزمة سد النهضة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:05 م
الدكتورة منال العبسي،
الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر
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معتز الخصوصى
أعلنت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بإسم مبادرة المرأة المصرية لإحياء مسار العائلة المقدسة، تثمين مبادرة قداسة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس الأول، إلى ضرورة الحوار بين "مصر وإثيوبيا والسودان" في مفاوضاتهم بشأن سد النهضة المقام على فرع النيل الأزرق، مطالبا بترك الخلاف لأنه قد يؤٔدي إلى الصراع. 

وقالت رئيس الجمعية، في بيان لها، إن بابا الفاتيكان طالما كان رسولا للسلام والمحبة في العالم باذلا قصارى جهده ومباركته من أجل تحقيق هذا الهدف السامي لتحيا الإنسانية جمعاء بسلام وأمن واستقرار.

وأضافت أن البابا فرانسيس،  تابع عن كثب المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن السد، لافتة إلى أنه شخصية دينية من الطراز الأول ويحظى بمكانة مرموقة ومقدسة لدى دول الغرب والعالم أجمع.

وأشارت إلى ضرورة مواصلة مسار الحوار بين الأطراف الثلاثة، لتجنب الوصول إلى أية صراعات بين دول شقيقة وتربطها علاقات تاريخية تمتد جذورها لمئات السنين.

وتابعت: خاطب البابا فرانسيس من وصفهم بـ "أشقائه الأعزاء" في إثيوبيا ومصر والسودان قائلا إن الحوار هو الخيار الوحيد لمصلحة الشعوب والعالم بأسره، وسجل التاريخ كيف خطف أنفاس العالم حينما جثى قداسته  على ركبتيه مقبلا أقدام أطراف صراعات جنوب السودان.

وتقدمت الدكتورة منال العبسي، بوافر الشكر لقداسته على روحه السامية وصلاته من أجل مصر، داعية: حفظ الله زعيم مصر الشجاع ووفقه لما فيه الخير لمصرنا الغالية وشعبها العظيم إنه نعم المولى ونعم النصير.
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