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أصل الحكاية

"ترامب آيس كريم".. ما قصة ولع الرئيس الأمريكي بالمثلجات؟

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:01 م
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله قدري

دائما ما كان يرتبط اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتناول الآيس كريم، عند الحديث عن نبأ عاجل أو أمر جلل يخص الولايات المتحدة، فعند اغتيال قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية مطلع العام الجاري، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن ترمب كان " يستمتع بالآيس كريم" أثناء الغارة الأمريكية.

وليست المرة الأولى التي يعلن أن ترامب يتلذذ بوجباته أثناء حدث جلل، فبعد شن غارة جوية أمريكية على مطار سوري، أخبر ترامب نظيره الصيني بأنه كان يتلذذ بتناول كعكة من الشوكولاته " لم يتذوقها من قبل".

وكثيرًا ما كانت تمتلئ موائد الرئيس ترامب في البيت الأبيض بالآيس كريم، ويقول صحفيو البيت الأبيض إن دائمًا ما تكون هذه المثلجات جاهزة وحاضرة أثناء تناول العشاء في البيت الأبيض.

هل هناك علاقة بين ترامب والآيس كريم؟

قبل أن يتقلد ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بسنوات، كان يأمر شركته أن تقدم في مطاعمها الخاصة بها ما يسمى " ترامب آيس كريم"، الذي توضع فيه الفانيلا البيضاء، حسب ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وتقول الصحيفة نقلًا عن استطلاع شعبي أجراه مركز " هاريس" فإن الجمهوريين يفضلون آيس كريم بطعم الفانيلا، فيما يفضله الديموقراطيون بطعم الشيكولاته، وهو في المحصلة يأتي ضمن ولع رؤساء أمريكا التاريخي بالآيس كريم، منذ آبائهم المؤسسين للدولة، وبشكل عام يعتبر الأمريكيون الأكثر استهلاكا للآيس الكريم بين شعوب العالم.

ترامب يريد ملعقتين!

قضت صحيفة التايم الأمريكية يومًا كاملًا في البيت الأبيض رفقة الرئيس ترامب، ودعا الرئيس الصحفيين إلى مائدة الطعام، حيث شاهدوا الرئيس الأمريكي يفضل تناول الآيس كريم على العشاء، بالإضافة إلى ذلك فإنه اختص لنفسه بملعقتين من الآيس كريم، فيما سمح للصحفيين بملعقة واحدة فقط.

وعقب موقع " سي إن إن" على هذه الواقعة بأن الرئيس الأمريكي يعيش حلم كل طفل بطلب المزيد من مثلجات الآيس كريم.


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