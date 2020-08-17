شريف يعود للحسابات.. حلمي طولان يستقر على تشكيل إنبي لمواجهة سموحة

حشد حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي أسلحته لمواجهة سموحة المقرر إقامتها اليوم الإثنين بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.





وشهدت قائمة إنبي عودة محمد شريف نجم الفريق الأول بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الأهلى بسبب وجود بند فى إعارته من الأحمر للفريق البترولى يمنع مشاركته أمام الأهلي .





وتأتى عودة محمد شريف مهمة لدى الجهاز الفنى لإنبي فى ظل الاعتماد على اللاعب بشكل كامل فى قيادة هجوم الفريق نتيجة المستوى المميز الذى يقدمه فى كل مباراة تلو الأخري .





ومن المقرر أن يخوض إنبي مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمود جاد فى حراسة المرمى وأمامه على فوزى وأسامة جلال ورامى صبري وكريم فؤاد وفى الوسط محمد رزق وعبدالرحمن عامر العجوز خلف الثلاثي الهجوم محمد بسيوني " محمود قاعود " ومحمد شريف وأحمد على .



