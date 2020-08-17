محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات الأعمال بالمشروعات الخدمية والتنموية

استعرض اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، آخر مستجدات الأعمال القائمة بالمشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة ، ومعدلات التنفيذ حتى الآن.
وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء محمد عامر المستشار الفنى للمحافظة ومديرى مديريات الإسكان والطرق والتخطيط العمراني و الشركات القائمة على أعمال تنفيذ المشروعات .
حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال بعدد من المشروعات الخدمية الجارية ، والالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم ، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ، والعمل فى كافة المشروعات بالتوازى ، وذلك فى إطار تواصل جهود الأجهزة التنفيذية لإقامة مجمعات خدمية للمواطنين على أعلى درجة من الكفاءة تتماشى مع مجمل التطورات الأخيرة فى محافظة بورسعيد .