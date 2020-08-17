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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات الأعمال بالمشروعات الخدمية والتنموية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:03 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
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كتب محمد الغزاوى
استعرض اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، آخر مستجدات الأعمال القائمة بالمشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة ، ومعدلات التنفيذ حتى الآن.

 وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء محمد عامر المستشار الفنى للمحافظة ومديرى مديريات الإسكان والطرق والتخطيط العمراني  و الشركات  القائمة على أعمال تنفيذ المشروعات .


حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال بعدد من المشروعات الخدمية الجارية ، والالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم ، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ، والعمل فى كافة المشروعات بالتوازى ، وذلك فى إطار تواصل جهود الأجهزة التنفيذية لإقامة مجمعات خدمية للمواطنين على أعلى درجة من الكفاءة تتماشى مع مجمل التطورات الأخيرة فى محافظة بورسعيد .
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