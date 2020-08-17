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حوادث

مارس الرذيلة معها بـ 20 جنيها وقتلها.. تجديد حبس شاب قتل سودانية في الجيزة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس شاب سوداني الجنسية 15 يوما علي ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل عجوز تحمل ذات جنسيته لخلاف بينهما علي ثمن ممارسة الرذيلة.


وقال المتهم حسام. ع. ا ٢٥ سنة عامل بمحل قطع غيار في منطقة العتبة إنه حضر من دولة السودان منذ قرابة عام للعمل بعدما خسر كل أمواله جراء الثورة السودانية التي أدت إلى حرق محله الخاص وخسارة كل ما يملك، وقال: تعرفت على المجني عليها امال. ح. ا ٦٦ عام أثناء ترددي على مقهى يجتمع به السودانيون في منطقة ارض اللواء، وأضاف أنه نشأت بينهما علاقة صداقة حيث تبادلا أرقام الهاتف ودعته مرة لتناول الغداء في منزلها بمنطقة المهندسين قبل ان تنتقل للسكن في شقة أخرى بمنطقة أرض اللواء حيث ساعدها المتهم ايضا في نقل الآثاث.


وأضاف أن المجني عليها في إحدى المرات سألته اذا كان متزوجا من عدمه فأخبرها أنه عازب فعرضت عليه إحضار فتاة له لممارسة الرذيلة مقابل ٥٠٠ جنيه لكنه رفض خاصة أن ذلك المبلغ كان مرتبه في أسبوع، ثم طلبت منه مبلغ ٢٠٠ جنيه على سبيل السلف لكنها ماطلت في ردها له وحاول الاتصال بها مرارا لكنها لم ترد على اتصالاته، قال المتهم: يوم الجريمة اتصلت لها فردت  قائلة "لو بتتصل عشان فلوسك تعالى خدها".. فتوجهت لشقتها إلا أنها أخبرتني بعدم امتلاكها أموال فغضبت ولكنها عرضت أن تسدد لي الدين بعلاقة جنسية بشرط أن أعطيها ٢٠٠ جنيه أخرى ولكن لم يكن في جيبي سوى عشرين جنيه فقط فوافقت على معاشرتها جنسيا على الرغم من أنها تكبرني ب ٤٠ عاما وكنت القبها ب" الحاجة" وفكرت في وضع المبلغ بجوارها عقب الانتهاء وهي لن تنتبه إلا بعد مغادرتي.


وقال: انتهينا فعلا من ممارسة علاقتين جنسيتين ونهضت لارتداء ملابسي وقمت بطي الـ ٢٠ جنيها لحجم صغير للغاية ووضعتها بجوارها علي السرير وعقب ارتداء ملابسي وأثناء ارتداء حزام البنطلون قبل المغادرة بثوان امتدت يدها للنقود وفوجئت بأنها ٢٠ جنيها فقط وليس ٢٠٠ جنيه فانهالت علي بالسب والشتم وصفعتني على وجهي وضربتني ب "الشلوت" فحاولت اسكاتها خشية الفضيحة بين الجيران فضربتها بـ "البوكس" في وجهها ولفيت ايشارب علي فمها ورقبتها وخنقتها حتى الموت ثم سرقت هاتفها وهربت لدي صديقين لي حتى تمكنت قوات الأمن من ضبطي.

وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وقررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي لأخذ عينة حمض نووي منه ومضاهاتها بآثار علي ملابس القتيلة وسجائر عثر عليها بالشقة.


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