النواب يوافق على توصيل الصرف الصحي ببني غنى بسمالوط شمال المنيا

وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ،اليوم الأحد، برئاسة النائب همام العادلي رئيس لجنه الاقتراحات ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد ابو طالب، عضو مجلس النواب عن دائره مركز سمالوط، شمال محافظه المنيا، بشأن توصيل الصرف الصحي لمجلس قروي بنى غنى ، بمركز سمالوط
وقال البرلماني ،إن مجلس قروي بني غني ، يوجد به ارتفاع في الكثافه السكانية، والمجلس القروي يضم كلا من القرى (بني غنى والشيخ عبد الله وبني حكم و عزبه القمادير والقمادير، وكوم اللوف وبديني ومنشية الشريعي وابو كلاني والكوم الاحمر وأبو غزالي ونزلة حنا ، كما يوجد ارتفاع في المياه الجوفيه وطفحها باستمرار ، وذلك حتى يتسنى لها تركيب الغاز الطبيعي الذي يتوقف على توصيل الصرف الصحي .
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وأضاف "أبو طالب"، أن لجنة الإقتراحات وافقت علي الاقتراح علي أن يتم إرسال خريطة المواقع علي خريطة مساحة، بحضور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المنيا ، والمهندس حمادة عبد الحميد مساعد رئيس الإدارة المركزية للصرف الصحي لشمال الصعيد، وبعض مسؤولي وزارة التخطيط والمالية، ولفيف من أعضاء مجلس النواب.