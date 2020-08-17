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برلمان

النواب يوافق على توصيل الصرف الصحي ببني غنى بسمالوط شمال المنيا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:21 م
النائب سمير رشاد
النائب سمير رشاد
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ايمن رياض
وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ،اليوم الأحد، برئاسة النائب همام العادلي رئيس لجنه الاقتراحات ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد ابو طالب، عضو مجلس النواب عن دائره مركز سمالوط، شمال محافظه المنيا، بشأن توصيل الصرف الصحي لمجلس قروي بنى غنى ، بمركز سمالوط 

وقال البرلماني ،إن مجلس قروي بني غني ، يوجد به ارتفاع في الكثافه السكانية، والمجلس القروي يضم كلا من القرى (بني غنى والشيخ عبد الله وبني حكم و عزبه القمادير والقمادير، وكوم اللوف وبديني ومنشية الشريعي وابو كلاني والكوم الاحمر وأبو غزالي ونزلة حنا ، كما يوجد ارتفاع في المياه الجوفيه وطفحها باستمرار ، وذلك حتى يتسنى لها تركيب الغاز الطبيعي الذي يتوقف على توصيل الصرف الصحي .

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وأضاف "أبو طالب"، أن لجنة الإقتراحات وافقت علي الاقتراح علي أن يتم إرسال خريطة المواقع علي خريطة مساحة، بحضور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المنيا ، والمهندس حمادة عبد الحميد مساعد رئيس الإدارة المركزية للصرف الصحي لشمال الصعيد، وبعض مسؤولي وزارة التخطيط والمالية، ولفيف من أعضاء مجلس النواب.
النواب يوافق على توصيل الصرف الصحي ببني غنى بسمالوط شمال المنيا
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