النواب يوافق على توصيل الصرف الصحي ببني غنى بسمالوط شمال المنيا

وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ،اليوم الأحد، برئاسة النائب همام العادلي رئيس لجنه الاقتراحات ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد ابو طالب، عضو مجلس النواب عن دائره مركز سمالوط، شمال محافظه المنيا، بشأن توصيل الصرف الصحي لمجلس قروي بنى غنى ، بمركز سمالوط





وقال البرلماني ،إن مجلس قروي بني غني ، يوجد به ارتفاع في الكثافه السكانية، والمجلس القروي يضم كلا من القرى (بني غنى والشيخ عبد الله وبني حكم و عزبه القمادير والقمادير، وكوم اللوف وبديني ومنشية الشريعي وابو كلاني والكوم الاحمر وأبو غزالي ونزلة حنا ، كما يوجد ارتفاع في المياه الجوفيه وطفحها باستمرار ، وذلك حتى يتسنى لها تركيب الغاز الطبيعي الذي يتوقف على توصيل الصرف الصحي .





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