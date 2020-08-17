وثيقة تفضح إيران: دفعت مكافآت لـ طالبان لاستهداف القوات الأمريكية في أفغانستان

كشفت وكالة الاستخبارات الأمريكية أن إيران قدمت مكافآت لمقاتلي حركة طالبان من أجل استهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان.





وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت الوكالة في تقرير لها، إن المكافآت ترتبط بست هجمات على الأقل نفذتها طالبان في العام الماضي 2019 وحده، بما في ذلك تفجير انتحاري في قاعدة جوية أمريكية في ديسمبر الماضي.





ووفقًا للتقرير، تم دفع المكافآت من قبل حكومة إيران لشبكة حقاني، وهي جماعة إرهابية يقودها ثاني أعلى زعيم في حركة طالبان لدعم هجومهم على قاعدة باجرام الجوية في 11 ديسمبر، والذي أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وإصابة أكثر من 70 آخرين، من بينهم أربعة موظفين أمريكيين، حسب وثيقة إحاطة لـ البنتاجون.





وأوضحت "سي إن إن" أن اسم الحكومة الأجنبية التي دفعت هذه المكافآت كان سريًا، لكن مصدرين مطلعين على المعلومات، أكدا لها أنها إيران.



