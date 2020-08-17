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رياضة

عبد الحميد بسيوني عن رحيل رمضان صبحي: مبقاش في حاجة اسمها ابن النادي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:31 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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إسراء أشرف
علق عبدالحميد بسيوني نجم الزمالك الأسبق، والمدير الفني لفريق طلائع الجيش الحالي، على رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي، إلى صفوف بيراميدز.

وقال بسيوني، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" والمذاع على راديو مصر،: "كرة القدم أصبحت عرض وطلب، لا يوجد شئ اسمه ابن النادي، الجمهور فقط هم أبناء النادي الذين يدعمون الأندية في كل الأوقات".

وأضاف:" الأمور أصبحت مرتبطة بالعامل المادي، ويجب أن يتقبل الجمهور كل الاحتمالات، فالكل يبحث عن مصلحته فقط لا غير".

وأكمل:" الجمهور فقط ابن النادي الذي يعشق بدون مقابل، السوق أصبح عرض وطلب ومتاح للجميع".

وحول رأيه في أسعار اللاعبين، قال بسيوني: "الأسعار الخاصة باللاعبين مبالغ فيها بنسبة مليون%، أُصبت بحالة اكتئناب عند سماع تلك الأرقام المدفوعة في اللاعبين، وأي لاعب في مصر لا يستحق تلك الأرقام مطلقا".

وواصل:" الأرقام المتداولة غريبة جدًا، ممكن أدفع 100 مليون في لاعب، ولكن ماذا سيقدمه لي؟ وهل سيكون سببا في التتويج بكل البطولات التي نشارك فيها؟".

وزاد: "أنا وقعت في معظم الانتقالات على بياض، انضميت للزمالك من كفر الشيخ ووقعت على بياض، وفوجئت بأنه تم وضع مبلغ 40 ألف جنيه، وفي الإسماعيلي قالوا لي أنني سأكون الأعلي ووضعت في الفئة الثانية، ثم انضممت لحرس الحدود، حبا في النادي".

وأردف:" أدفع فلوس من جيبي من أجل النجاح فقط وأن أكون مرتاح نفسيًا".

واستطرد:" عندما يتقاضي لاعب 100 مليون ويضعهم في البنك، اللاعب سيلعب بكل ارتياحية وسنفقد السيطرة عليه، ومن الممكن رحيل المدرب من أجله".
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