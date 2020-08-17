بعد التعافي من الرباط الصليبي.. فرج رجب لاعب الحرس يصل القاهرة غدا

أكد أحمد علاء الدين وكيل اللاعب فرج رجب لاعب نادي حرس الحدود ولاعب منتخب تونس الأولمبي، عودته إلى القاهرة، بعد غدٍ، الثلاثاء؛ وذلك بعد التعافي من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها خلال أحد المباريات الودية مع فريقه حرس الحدود.





واضاف علاء الدين، أن اللاعب أجرى العملية في مصر، ثم سافر إلي بلده تونس وذلك قبل حدوث أزمة كورونا.





يذكر أن فرج رجب وقع لنادي حرس الحدود بداية من هذا الموسم، لكنه لم يستطع اللعب مع الفريق؛ بسبب مشكلة في أرسل البطاقة الدولية بسبب خطأ إداري، لكنه سيقيد مع الفريق بداية من موسم المقبل.





جدير بالذكر أن اللاعب وقَّع عقده، في حضور طارق العشري والمدرب المساعد وقتها محمد حليم وشارك معهم في المباريات الودية كامله .