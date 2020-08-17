التنمية الصناعية : نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتسهيل إقامة المشروعات

أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللواء محمد السيد فاضل الزلاط، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المشروعات الصناعية.





وقال الزلاط، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين،على هامش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تعليمات الرئيس السيسي شددت على ضرورة وضع إجراءات تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية من أجل توفير المزيد من فرص العمل.





ولفت إلى أنه وفريق العمل في الهيئة حريصون على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي ، مؤكدا أنه سيعمل على أن نكون عند حسن ظن القيادة السياسية وأصحاب العمل أيضا.





ونوه إلى أنه وضع استراتيجية لتطوير العمل بالهيئة من أجل تطوير قطاع الصناعة للوصول إلى منتج مصري ينافس غيره في الأسواق العالمية، متعهدا بالعمل على إنهاء كافة المشكلات التي يعاني منها المستثمرين وأصحاب العمل.





وأشار إلى أنه يقوم حاليا بدراسة الملفات الموجودة كافة قطاعات الهيئة من أجل الصناعة المصرية، متعهدا بأن يكون شعار "صنع في مصر" نصب عينيه خلال ممارسة العمل العام في هيئة التنمية الصناعية.





وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 1517 لسنة 2020، ونصت مادته الأولى على إعارة اللواء أركان حرب محمد السيد فاضل الزلاط للعمل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اعتبارًا من 5 أغسطس لعام 2020، وذلك لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد، ونصت المادة الثانية "يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2014 المشار إليه فيما تضمنه من تعيين المهندس مجدي غازي العرابي الحسنين نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2019 المشار إليه، وكل حكم يخالف أحكام القرار الماثل اعتبارًا من تاريخ صدوره.