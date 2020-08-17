رئيس نادي طنطا: نثق في قدرات محمد صلاح لعبور الفترة الصعبة

أكـد فايز عريبي رئيس نادي طنطا ، أن الجهاز الفني بقيادة محمد صـلاح لديه ثقة كبيرة في امكانيات اللاعبين، من أجل عبور الفترة الصعبة الحالية التي يعيشها الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وقال عريبي في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "المسئولية صعبة جدًا على محمد صلاح ، ولكنه يثق في لاعبين طنطا، والمسئولية كبيرة جدًا، وسندعمه من أجل العبور من تلك المحنة".





وأضاف:" مباريات الدروي صعبة في ظل الظروف الحالية، ونسعى لتحقيق نتائج جيدة في المباريات المقبلة".





وواصل:" مصطفى محمد لديه إمكانيات كبيرة للغاية، وتمسكت بضمه في طنطا، رغم أن الجهاز الفني كان متحفظ على ضمه، لكن كان عندي ثقة عالية بسبب إمكانياته، ومستواه حاليا لا يعجبني لأن لديه أفضل من ذلك بكثير".





وأكمل:" مصطفي غير موفق مع الزمالك، وأشعر أنه خارج الفورمة فنيا وبدنيا، لابد أن يعمل بجدية على العودة لمستواه من أجل الانضمام لصفـوف منتخب مصـر".





وحول إمكانية ضم لاعبين من الأهلي والزمالك في الموسم المقبل حال بقاء طنطا، علق عريبي: "هناك تواصل مستمر مع الناديين، وإذا طلب المدير الفني تدعيم الفريق بلاعبين من أي نادٍ، سنعمل على تلبية مطالبه، نحاول بقدر الإمكان تلبية الاحتياجات الفنية".