محافظ بني سويف وأحمد سمير يدشنان رياضة الميني فوتبول بالمحافظة

دشن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ورئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول أحمد سمير سليمان، رياضة الميني فوتبول ببني سويف ، صحبة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ واللواء طبيب رضا عوض نائب رئيس الإتحاد ومصطفي إبراهيم وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة، وإبراهيم الدهشان وكيل المديرية للشباب والدكتور ياسر شلبي رئيس منطقة بني سويف للميني فوتبول ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير سليمان لتدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات، وذلك بحضور وفد من الاتحاد الكابتن فكري صالح رئيس اللجنة الفنية للاتحاد وأحمد رسلان مقرر لجنة العلاقات العامة بالاتحاد.





وتوجه رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير، بخالص الشكر إلى الوزير المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، علي حفاوة الاستقبال بمقر المحافظة والحوار الشيق حول اللعبة واعلان دعم رياضة الميني فوتبول للشباب والشابات بالمحافظة، حتى تصير اللعبة أحد أهم الرياضات بالمحافظة نظرا للاهتمام الكبير من شباب المحافظة بهذه الرياضة، حيث إن هذه الرياضة من أهم أهدافها البحث عن المواهب الشابه والبعد بشبابنا بعيدا عن الإرهاب والمخدرات، مؤكدا أن هذا الاهتمام جزء أساسي من إستراتيجية بناء الشخصية المصرية برؤية مصر 2030، كما قام رئيس الاتحاد بإهداء سيادة المحافظ نسخة من الإصدار الأول لكتاب الميني فوتبول.





وأكد على أن تدشين رياضة الميني فوتبول، في هذا اليوم في محافظة بني سويف، سيكون عيدا سنويا من كل عام بالمحافظة، كما أشاد رئيس الأتحاد أحمد سمير بالمجهود المبذول من وكلاء المديرية مصطفي إبراهيم وكيل المديرية للرياضة وإبراهيم الدهشان وكيل المديرية للرياضة والدكتور ياسر شلبي رئيس المنطقة، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة ليخرج حفل التدشين بهذة الصورة الرائعة المنظمة التي تليق باسم محافظة بني العريقة، كما أعلن رئيس الاتحاد عن مفاجئته لسيادة المحافظ وشباب المحافظة بوعدهم بوجود فريق من بني في الدوري المصري الممتاز الأول للميني فوتبول.





وأضاف أحمد سمير، قائلا: إننا اليوم جئنا لمحافظة بني سويف لنعلن ميلاد وتدشين رياضة الميني فوتبول بالمحافظة ليس فقط بل سنسعي ايضا الاهتمام بالسياحة الرياضية بالمحافظة بإعتبار بني سويف واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في محافظات مصر ، مؤكدا أنه سيسعى بناء علي طلب سيادة المحافظ بعمل بطولة دولية وديه تخت سفح هرم ميدوم تشجعيا للسياحة الرياضية بالمحافظة قريبا في مطلع 2021.





وأكد سنسعى لنشر اللعبة بكل ربوع المحافظة من أجل توسيع قاعدة الانتشار بالمحافظة، ثم يأتي دورنا بالكشف عن المواهب الشابة المليئة بالمحافظة وإعطاء الفرصة لهم لإظهار مواهبهم من خلال أنشطة وخاصة في ظل أهمية محافظة بني سويف لنا ولكونها مليئة بالمواهب الشابة في كل مدنها ومراكزها والنجوع.





وقد حضر حفل تدشين المنطقه عقب لقاء المحافظ عدد كبير من الشخصيات العامة والرياضية وضيوف الشرف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف د محمد يوسف.ك صلاح بدر رئيس منطقه كره القدم فى بنى سويف.