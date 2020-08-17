أخبار التعليم.. الطالبة الروسية الأولى على الثانوية العامة بـ دهب: ترجمت كل المناهج.. ولم أتوقع اهتمام الإعلام المصري بقصة تفوقي.. حكاية طالبة ثانوية عامة اكتشفت 35 درجة زيادة في امتحان اللغة العربية

نشر "صدى البلد" اليوم، السبت، العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر في الساعات الأخيرة.





وفيما يلي، موجز لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم: