أخبار التعليم.. الطالبة الروسية الأولى على الثانوية العامة بـ دهب: ترجمت كل المناهج.. ولم أتوقع اهتمام الإعلام المصري بقصة تفوقي.. حكاية طالبة ثانوية عامة اكتشفت 35 درجة زيادة في امتحان اللغة العربية

نشر "صدى البلد" اليوم، السبت، العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر في الساعات الأخيرة.وفيما يلي، موجز لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:رئيس جامعة بورسعيد يفتتح الملتقى العلمي الدولي الأول لكلية الحقوقلمتابعة الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة بني سويف يتفقد امتحانات التعليم المفتوح والدراسات العليا والقدراتبالصور نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الصيدلةتكريم أول معهد يؤدي الامتحانات إليكترونيا و عدد من رواد التعليم الجامعي في مصر .. تفاصيلفتح باب التقدم للدفعة السادسة للماجستير المصري المشترك بين جامعتي سلامنكا وحلوانالطالبة الروسية الاولى على الثانوية العامة بـ دهب: ترجمت كل المناهج .. ولم أتوقع اهتمام الاعلام المصري بقصة تفوقي.. صورتعليم الفيوم يعلن عن فتح باب القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEMحكاية طالبة ثانوية عامة اكتشفت 35 درجة زيادة في امتحان اللغة العربية بعد تقديم تظلموظائف خالية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط