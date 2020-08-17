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تعليم

أخبار التعليم.. الطالبة الروسية الأولى على الثانوية العامة بـ دهب: ترجمت كل المناهج.. ولم أتوقع اهتمام الإعلام المصري بقصة تفوقي.. حكاية طالبة ثانوية عامة اكتشفت 35 درجة زيادة في امتحان اللغة العربية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:01 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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قسم التعليم
نشر "صدى البلد" اليوم، السبت، العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر في الساعات الأخيرة.

وفيما يلي، موجز لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:









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