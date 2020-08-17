جمعت بين الجمال وخفة الظل.. طارق الشناوي يكشف سر علاقة فؤاد المهندس وشويكار

كشف طارق الشناوي، الناقد الفني، علاقة فؤاد المهندس و الفنانة شويكار ، مؤكدا انها ظلت بالنسبة له الحب الحقيقي حتى اللحظة الاخيرة وظل يعلن ويعترف به صراحة في كل البرامج.





وتابع طارق الشناوي ، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، انه ظل يأكل كل ما تقدمه له حتى بعد انفصالهما، وان زواجهما استمر 20 عاما، لافتًا الى ان فؤاد المهندس كان مؤمن بموهبة شويكار.





وأضاف ان شويكار جمعت بين الجمال وخفة الظل والروح فكل من سبقوها من كوميديانات اعتمدوا على موضوع الشكل في ان يوجد شئ في ملامحهم او مستوى الجمال يؤدي الى الضحك.





واوضح ان شويكار كانت فنانة شاملة قادرة على الضحك والغناء والاستعراض، مشيرا الى ان المشكلة الحقيقة في السينما هي عدم القدرة في التعامل مع هؤلاء الموهبين وخاصة بعد انفصال شويكار عن فؤاد المهندس.



