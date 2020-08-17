أخبار التوك شو.. نائب مدير حميات إمبابة: الموجة الثانية من كورونا ستكون شرسة.. وأسعار الذهب فى مصر اليوم

ستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الاثنين 17- 8-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.





قال اللواء خالد الصاوى، مدير عام شركة حمش مصر لمناجم الذهب، إنه تم القيام بدراسات سابقة بوجود كميات من الذهب فى منطقة حمش، إلا أنها توقفت بسبب التعثرات من جانب الشركة الأجنبي.





قال المهندس مصطفى سيد، مأمور الضبط القضائي بحدائق أكتوبر، إنه تم القيام بحملة تفتيش وفقا لما ينصه قانون الإسكان الإجتماعى والذى بدأ عام 2018 لوضع غرامات على المخالفات الخاصة ب الإسكان الاجتماعى بمدينة حدائق اكتوبر.





قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن جميعنا مشتاق وتواق لأداء صلاة الجمعة مرة أخرى، بعد فترة طويلة من الانقطاع عنها بسبب تفشي جائحة كورونا، وان وزارة الأوقاف شغلها الشاغل، تلك الفترة هو خطبة وصلاة الجمعة.





قال الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن إرتداء المواطنين الكمامات ساهمت بنسبة كبيرة جدا في تقليل حدة الأعراض في الفترة الماضية، وعند إصابة الشخص بالعدوي تكون من الدرجة المتوسطة و زيادة نسب التعافي .





قالت الطالبة سلمى حاتم، إنها اتصدمت عندما ظهرت نتيجتها ووجدت ان درجة اللغة العربية عكس كل توقعاتها، وذكرت انه كان اول امتحان وكانت نسبة التركيز فيه اعلى بشكل كبير وكانت حاصلة على 40 من 80، "انا كنت واثقة انها مش درجتي".





قالت الفنانة سوسن ربيع، إن الفنانة الراحلة شويكار كانت بشوشة، دائما كانت تحب الهزار والضحك، مؤكدة أنها كانت متفائلة ومحبة للحياة.





قال بيومي القطان، مدير عام بريد شرق القاهرة، إن معاش تكافل وكرامة إستحقاق شهري، يستفيد منه حوالي 3.2 مليون مواطن علي مستوي الجمهورية، مشيرا إلي أن 15مليون أسرة مصرية تستفيد من المعاشات .















