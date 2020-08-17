القمة والنجاح .. حنان يوسف توجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

قالت دكتور حنان يوسف ، عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية ،إن التفكير والحياة اختلفت عن الماضى ، متابعة :" أن القمة هى الحاجة التى تحبها ، مش تخصص معين ، والنجاح هو وصولك للقمة فى مجالك ".





وأضافت حنان يوسف ، خلال حوارها ببرنامج ، السفيرة عزيزة ، المذاع على فضائية ، دى أم سى ، أنه لابد من اختيار كل طالب الكلية التى تستطيع تحقيق أحلامه وأماله .





عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية ، إلى أنه لابد أن يختار طالب الجامعة المجال الذى يحبه حتى ينجح فى المستقبل ، منوهة إلى أن هذا كلام حقيقى وواقعى ومن يسير وفق هذا المبدأ يحقق نجاح وطفرة كبيرة . وأشارتفى المستقبلمنوهةومن يسير وفق هذا المبدأيحققكبيرة





وتابعت عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية ، أن كلية الإعلام هى مهنة للنبلاء ، فهناك بعض الاختبارات في اللغة العربية والانجليزية والثقافة ولكن ليست متعمقة .



