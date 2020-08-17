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القمة والنجاح .. حنان يوسف توجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:36 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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ريهام فيكتور
قالت دكتور حنان يوسف ، عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية ،إن التفكير والحياة اختلفت عن الماضى ، متابعة :" أن القمة هى الحاجة التى تحبها ، مش تخصص معين ، والنجاح هو وصولك للقمة فى مجالك  ".

وأضافت حنان يوسف ، خلال حوارها ببرنامج ، السفيرة عزيزة ، المذاع على فضائية ، دى أم سى ، أنه لابد من اختيار كل طالب الكلية التى تستطيع تحقيق أحلامه  وأماله  .

وأشارت عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية ، إلى أنه لابد أن يختار طالب الجامعة  المجال الذى يحبه حتى ينجح  فى المستقبل ، منوهة إلى أن هذا كلام حقيقى وواقعى ومن يسير وفق هذا المبدأ يحقق نجاح وطفرة كبيرة .

وتابعت  عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية ، أن كلية الإعلام هى مهنة للنبلاء ، فهناك بعض الاختبارات في اللغة العربية والانجليزية والثقافة ولكن ليست متعمقة .

وأكدت  عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية ،أنه لابد من توافر حب الطالب فى كلية الاعلام مع قرأته وثقافته وشعوره فى نقل رسالة للمجتمع .
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