عام خير وبركة .. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بالسنة الهجرية الجديدة





جاء بها:-

يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1442هـ أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى .









ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة .. ونستقى منها المعانى والدلالات لتكون لنا دافعًا على البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء .. لنبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية .









عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن..وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.





وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير.









كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.. بمناسبة العام الهجرى الجديد.









جاء بها:-

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1442هـ أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريي ن وجنود القوات المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى، داعين الله عز وجل أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعًا قويًا لحماية وطننا الغالى وشعبه العظيم .

وكل عـــــــام وأنتم بخـــــير.



