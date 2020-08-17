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حوادث

نستوحى من الهجرة النبوية قيم التضحية .. رسالة من وزير الداخلية للضباط والامناء والمجندين

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:37 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بمناسبة العام الهجرى الجديد. 

جاء نص رسالة وزير الداخلية كما يلي:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام  يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1442 هـ . 

نستقبل تلك الذكرى الغالية لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فى هذه الأيام التى تشهد إنطلاقة قوية لمسيرتنا الوطنية نحو التقدم والتنمية والإزدهار .

ونحن إذ نستوحى من دروس الهجرة النبوية الشريفة قيم التضحية والمثابرة .. لبلوغ معدلات الأداء مدارج الجودة والإتقان لنؤكد على ثقتنا فى عطاء رجال الشرطة على إمتداد ربوع الوطن وأرجائه فى الزود عن أمن الوطن ومكتسباته بكل غالٍ ونفيس .. لتبقى دومًا راية مصرنا خفاقة فوق أحقاد الطامعين وكيد المتربصين.

وكل عــام وأنتـم جميعـًا بخــير
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