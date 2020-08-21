انتظار الموت على ضفاف النيل.. 44 معدية غير مرخصة تهدد حياة المواطنين بالبحيرة ..فيديو





لا يمر عام إلا ونجد حادثة أو اثنتين للمعديات المرخصة و الغير مرخصة في كافة مراكز محافظة البحيرة التي تطل على نهر النيل، التى أصبحت خطراً حقيقياً يهدد حياة المواطنين.





و في نفس السياق شهدت قرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة، في الساعات الأولى من الخميس الماضي ، غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح محملة بسيارتين و ٦ أشخاص، مما أسفر عن غرق 4 أشخاص.





وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار كافة أعمال مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجارى المائية بنطاق المحافظة والتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها والالتزام بالحمولة بالتعريفة المقررة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حرصاً على أمن وسلامة المواطنين .









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وأوضح المحافظ، أن تم أن لجنة مشكلة من الوحدة المحلية و شرطة البيئة والمسطحات المائية، للمرور يومياً علي المعديات بنطاق المراكز التي تطل علي نهر النيل و تستخدم المعديات بصفة أساسية في نقلهم من مكان إلى آخر، وذلك للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، و مراجعة كافة التراخيص الصادرة للمعديات والتزامها بالشروط، وتوافر عناصر الأمان والسلامة للحفاظ على أرواح المواطنين من مستخدمي الوسائل النهرية.





من جانبه أكد المهندس" فايز الجندى"، وكيل وزارة الطرق والنقل بمحافظة البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن عدد المعديات المرخصة بلغ 120 معدية، مشيرا إلى أن ٧٦ معدية بينهم صدر ترخيصها من مديرية الطرق والباقى من" الهيئة العامة للنقل النهرى،ومحافظات كفر الشيخ،الغربية،المنوفية،الاسكندرية"





أوضح وكيل الوزارة، أن 70 معدية من إجمالى الـ 120 تقع على 4 ترع هى" المحمودية ،الخندق،الشرقي،الرياح البحيرى،الرياح الناصرى"، لافتا إلى أن ترخيص خط سير المعدية بالترع يصدر من مديريات الري والوحدات المحلية و أن تحديد خط سير المعديات النهرية يصدر من هيئة النقل النهرى طبقا لتوافر الشروط الفنية والصحة والسلامة.





وأضاف "الجندى"، بأن مديرية النقل والطرق بالبحيرة لا تمنح تراخيص لقائد المعدية أو البحار وأن الجهة المنوط بها منحه الترخيص له هى هيئة النقل النهرى وذلك بعد اجتياز دورة تدريبية على قيادة المعديات





أشار وكيل الوزارة، إلى أن مديرية النقل والطرق تشارك مع هيئة النقل النهرى فى الحملات المرورية للتفتيش على المعديات التى تقع داخل الترع والمجارى المائية داخل زمام محافظة البحيرة موضحا بأن ترخيص مراسى المعديات يصدر من مديرية الرى ومجالس المدن ومن حماية النيل وذلك من خلال دخول مزايدة على خط السير.







