AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انتظار الموت على ضفاف النيل.. 44 معدية غير مرخصة تهدد حياة المواطنين بالبحيرة ..فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:01 ص
معديات الموت بالبحيرة
معديات الموت بالبحيرة
Advertisements
قسم المحافظات

لا يمر عام إلا ونجد حادثة أو اثنتين للمعديات المرخصة و الغير مرخصة في كافة مراكز محافظة البحيرة التي تطل على نهر النيل، التى أصبحت خطراً حقيقياً يهدد حياة المواطنين. 

و في نفس السياق شهدت قرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة،  في الساعات الأولى من الخميس الماضي ، غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح محملة بسيارتين و ٦ أشخاص، مما أسفر عن غرق 4 أشخاص.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار كافة أعمال مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجارى المائية بنطاق المحافظة والتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها والالتزام بالحمولة بالتعريفة المقررة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية  حرصاً على أمن وسلامة المواطنين .


اقرأ أيضا:

وأوضح المحافظ، أن تم أن لجنة مشكلة من الوحدة المحلية و شرطة البيئة والمسطحات المائية، للمرور يومياً علي المعديات بنطاق المراكز التي تطل علي نهر النيل و تستخدم المعديات بصفة أساسية في نقلهم من مكان إلى آخر، وذلك للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، و مراجعة كافة التراخيص الصادرة للمعديات والتزامها بالشروط، وتوافر عناصر الأمان والسلامة للحفاظ على أرواح المواطنين من مستخدمي الوسائل النهرية.

من جانبه أكد المهندس" فايز الجندى"، وكيل وزارة الطرق والنقل بمحافظة البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن عدد المعديات المرخصة بلغ 120 معدية، مشيرا إلى أن ٧٦ معدية بينهم صدر ترخيصها من مديرية الطرق والباقى من" الهيئة العامة للنقل النهرى،ومحافظات كفر الشيخ،الغربية،المنوفية،الاسكندرية" 

أوضح وكيل الوزارة، أن 70 معدية من إجمالى الـ 120 تقع على 4 ترع هى" المحمودية ،الخندق،الشرقي،الرياح البحيرى،الرياح الناصرى"، لافتا إلى أن ترخيص خط سير المعدية بالترع يصدر من مديريات الري والوحدات المحلية و أن تحديد خط سير المعديات النهرية يصدر من هيئة النقل النهرى طبقا لتوافر الشروط الفنية والصحة والسلامة.

وأضاف "الجندى"، بأن مديرية النقل والطرق بالبحيرة لا تمنح تراخيص لقائد المعدية أو البحار وأن الجهة المنوط بها منحه الترخيص له هى هيئة النقل النهرى وذلك بعد اجتياز دورة تدريبية على قيادة المعديات

أشار وكيل الوزارة، إلى أن مديرية النقل والطرق تشارك مع هيئة النقل النهرى فى الحملات المرورية للتفتيش على المعديات التى تقع داخل الترع والمجارى المائية داخل زمام محافظة البحيرة موضحا بأن ترخيص مراسى المعديات يصدر من مديرية الرى ومجالس المدن  ومن حماية النيل وذلك من خلال دخول مزايدة على خط السير.


و يذكر أن المعدية التي غرقت في مركز كوم حمادة بإسم "معدية حازم" لصاحبها محمد حازم زين العابدين أبو علي، صدر لها ترخيص بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢٠ جهة الإصدار مديرية الطرق والنقل بدمنهور ، وترخيصها ساري لمدة سنتين ويتوافر بها كافة الإشتراطات والصلاحيات اللازمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صرف إعانة عاجلة لأسر ضحايا غرق معدية البحيرة

العبور إلى الموت..التفاصيل الكاملة لكارثة معدية حازم بالبحيرة|شاهد

النيابة العامة تأمر بحبس مالك المعدية الغارقة بـ البحيرة

معدية الموت في البحيرة.. الحادثة متكررة ومطالبات بإنشاء كوبري.. ومحافظ الإقليم: ربان السفينة السبب

خوفًا من تكرار حادث معدية الموت.. محافظ البحيرة يصدر قرارا بإيقاف المعديات غير المرخصة

العبارات والمعديات النيلية بأسوان..اهتمام للتأكد من صلاحيتها..وجهود لإنشاء محاور وكبارى بكلابشة ودراو لخدمة أهالى قرى غرب النيل

ترشيحاتنا

شوبير يمازح إكرامي: "أنا مدخلش فيا ولا جول من الزمالك".. فيديو

بـ 420 جنيها فقط ..هاتف مصمم فقط لقياس ضغط الدم

مفتش الصحة كشف الجريمة.. شاب يتخلص من شقيقته بمساعدة ابن عمه بقنا

الصحة: تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 وفاة

أبوصدام : فساد منظومة دعم الخبز لن ينتهي.. وتصغير حجم الرغيف ليس الحل

عمر ربيع ياسين: الأهلي يرفض التعاقد مع عمرو وردة لتعويض رمضان صبحي

AdvertisementS

صادق: فايلر يوافق على بدء المفاوضات مع هذا الثلاثي .. وفتحي يرحب بالعودة للأهلي

مرتضى منصور يستقبل عزت الزاهي بائع التين ويقرر تعيينه في النادي

إكرامي الشحات يوضح حقيقة تدخله لفسخ تعاقد شريف ورمضان صبحي مع الأهلي|شاهد

إكرامي: بكيت عند سماع خبر رحيل شريف ورمضان من الأهلي.. فيديو

بعد التحذير منها على الفيس بوك.. شيرين زكي تكشف حقيقة الطماطم المسرطنة

الأهلي يتجه للتعاقد مع أسامة جلال بعد إصابة متولي .. والتراجع في صفقة طاهر محمد

عمر ربيع ياسين: تأخر المستحقات سبب الاشتباك بين فرجاني ساسي وحازم إمام

ثمنه تجاوز 2 مليون دولار.. هل تعرف اسم أغلى دواء في التاريخ؟

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

خطوة للخلف .. أحمد حسن يكشف عن رأيه في انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

يحاولون تضليل الرأى العام بوفاة العريان .. وراد السوشيال ميديا يهاجمون جماعة الإخوان الإرهابية

عودة الدوق الضال.. السر وراء رجوع ميجان وهاري إلى المملكة المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمبلغ 41 ألف جنيه.. تراجع جديد في أسعار ألفا روميو Viloce 2020

بمبلغ 39 ألف جنيه.. تراجع في أسعار سيارة ألفا روميو Gulia Super 2020

أحدث أسعار سيارة فولفو XC40 في السوق المصري خلال أغسطس الجاري