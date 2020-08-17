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تعليم

كلية الآثار تعلن عن فتح باب التقدم للدراسة بالبرامج الخاصة لطلاب الثانوية العامة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:34 م
كلية الاثار
كلية الاثار
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أحمد علام

اعلنت كلية الأثار جامعة القاهرة, عن فتح باب التقدم للدراسة بالبرامج الخاصة والمميزة لمرحلة البكالوريوس لطلاب الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشعبتين العلمية و الأدبية ، للطلاب الحاصلين على الحد الأدني لكليات الأثار بالجامعات الحكومية.


وتنفرد جامعة القاهرة ببرنامج نظم المعلومات الأثرية، عن باقي الجامعات المصرية والعربية ، ويتيح البرنامج للطلاب الدمج بين دراسة علوم الحاسب وعلوم الأثار ويؤهل الطالب للعمل في الحقل الأثري بشتي فروعه، لتأهيل الطالب للعمل في مجال البرمجيات.


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كما يوجد برنامج الإرشاد الأثري الذي يمتاز بتأهيل الطالب للعمل في مجال الإرشاد السياحي والأثري من خلال الدراسة المتعمقة لتاريخ واثار مصر ، وكذلك دراسة اللغات الاجنبية المختلفة ، بالإضافة إلى مقررات علم السياح .


كما تم استحداث شعبة اللغة الانجليزية بالكلية منذ عام 2015 حتي يتثني للطالب بدراسة أحدي تخصصات علم الأثار ( الأثار المصرية- الأثار الإسلامية – ترميم الأثار- الأثار اليونانية الرومانية ) باللغة الانجليزية مما يفتح مجال العمل للخريج للعمل ضمن البعثات العلمية الدولية .

وجاءت أسعار المصاريف الدراسية نحو 25000 جنيه مصري لبرنامجي نظم المعلومات الأثرية الإرشاد الأثري و 20000 جنيه مصري لشعبة اللغة الإنجليزية ، وتدفع على قسطين .

 

 

 

 

 

 

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