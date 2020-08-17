كلية الآثار تعلن عن فتح باب التقدم للدراسة بالبرامج الخاصة لطلاب الثانوية العامة

اعلنت كلية الأثار جامعة القاهرة, عن فتح باب التقدم للدراسة بالبرامج الخاصة والمميزة لمرحلة البكالوريوس لطلاب الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشعبتين العلمية و الأدبية ، للطلاب الحاصلين على الحد الأدني لكليات الأثار بالجامعات الحكومية.





وتنفرد جامعة القاهرة ببرنامج نظم المعلومات الأثرية، عن باقي الجامعات المصرية والعربية ، ويتيح البرنامج للطلاب الدمج بين دراسة علوم الحاسب وعلوم الأثار ويؤهل الطالب للعمل في الحقل الأثري بشتي فروعه، لتأهيل الطالب للعمل في مجال البرمجيات.





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كما يوجد برنامج الإرشاد الأثري الذي يمتاز بتأهيل الطالب للعمل في مجال الإرشاد السياحي والأثري من خلال الدراسة المتعمقة لتاريخ واثار مصر ، وكذلك دراسة اللغات الاجنبية المختلفة ، بالإضافة إلى مقررات علم السياح .





كما تم استحداث شعبة اللغة الانجليزية بالكلية منذ عام 2015 حتي يتثني للطالب بدراسة أحدي تخصصات علم الأثار ( الأثار المصرية- الأثار الإسلامية – ترميم الأثار- الأثار اليونانية الرومانية ) باللغة الانجليزية مما يفتح مجال العمل للخريج للعمل ضمن البعثات العلمية الدولية .

وجاءت أسعار المصاريف الدراسية نحو 25000 جنيه مصري لبرنامجي نظم المعلومات الأثرية الإرشاد الأثري و 20000 جنيه مصري لشعبة اللغة الإنجليزية ، وتدفع على قسطين .