حدث تاريخي .. الدور قبل النهائي فى دورى أبطال أوروبا فرنسي ألماني لأول مرة

أسدل الستار على الدور ربع النهائي فى دوري أبطال أوروبا، الذي شهد خروج عدد من الفرق الكبري أمثال ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي.
وتأهل الرباعي باريس سان جيرمان ولايبزيج وبايرن ميوينخ وأولمبيك ليون .
وأسفرت نتائج هذا الدور عن ظاهرة تاريخية تحدث لول مرة فى تاريخ البطولة وهى أنه لأول مرة يكون رباعي قبل النهائي من فرنسا وألمانيا فقط.
ويتصارع الرباعي علي بطاقة التأهل للنهائي الذي من المقرر أقامته يوم 23 أغسطس الجاري علي ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة .
ويواجه باريس سان جيرمان لايبزيج يوم 18 أغسطس ، فيما يواجه أولمبيك ليون بايرن ميوينخ يوم 19 أغسطس المقبل.