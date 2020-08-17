AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حدث تاريخي .. الدور قبل النهائي فى دورى أبطال أوروبا فرنسي ألماني لأول مرة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:36 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
أسدل الستار على الدور ربع النهائي فى دوري أبطال أوروبا، الذي شهد خروج عدد من الفرق الكبري أمثال ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي.

وتأهل الرباعي باريس سان جيرمان ولايبزيج وبايرن ميوينخ وأولمبيك ليون .

وأسفرت نتائج هذا الدور عن ظاهرة تاريخية تحدث لول مرة فى تاريخ البطولة وهى أنه  لأول مرة يكون رباعي قبل النهائي من فرنسا وألمانيا فقط.

ويتصارع الرباعي علي بطاقة التأهل للنهائي الذي من المقرر أقامته يوم 23 أغسطس الجاري علي ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة .

ويواجه باريس سان جيرمان لايبزيج يوم 18 أغسطس ، فيما يواجه أولمبيك ليون بايرن ميوينخ يوم 19 أغسطس المقبل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دورى أبطال أوروبا

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

قرعة دوري الأبطال.. الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد يواجه المتأهل من مواجهة يوفنتوس وليون

حال الفوز على نابولي.. برشلونة يواجه الفائز من تشيلسي وبايرن ميونخ في ربع نهائي أبطال أوروبا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد يواجه لايبزيج

قرعه ربع نهائي دورى أبطال أوروبا.. أتلانتا الإيطالي يواجه باريس سان جيرمان

ترشيحاتنا

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

مش درجاتي.. طالبة بالثانوية العامة تحصل على 35 درجة في العربي وتغير خارطة مستقبلها

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يشهد عقد قران ابنة صديقه الراحل .. صور

الأوقاف: عودة صلاة الجمعة على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء

دعوى تمكين ومشاكل زوجية.. جيران زوجة الهرم المقتولة فى الديب فريزر يروون آخر لحظات فى حياة المجنى عليها.. صور

لديها 48 حفيدًا و200 من أبناء الأحفاد.. أكبر معمرة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ116

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة

حريق مفاجئ يفسد فرحة عروسين أثناء الترتيب لحفل زفافهما.. اعرف القصة

أسعار ومواصفات هيونداي فيرنا hyundai verna اليوم في مصر .. صور