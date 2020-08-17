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أخبار البلد

نقيب المحامين يعتمد 40 حالة إعادة من الزوال

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:57 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
اعتمد نقيب المحامين رجائي عطية، 40 حالة إعادة من الزوال مع التمكين من سداد الاشتراك.

يشار إلى أن النقيب العام اعتمد خلال الأسبوع الماضي، 171 حالة إعادة من الزوال ، نظرا لعدم كفاية أدلة الاشتغال المطلوبة، بإخطار الطالب بتقديم ما عساه يكون لديه من أدلة اشتغال أخرى قبل اتخاذ القرار النهائي.

من جانب آخر يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعه الدورى الأربعاء المقبل برئاسة النقيب رجائى عطية .

ودعا نقيب المحامين رجائي عطية، لاجتماع مجلس النقابة العامة، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرا، بمقر النقابة بشارع رمسيس.

ويناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي ستعده هيئة المكتب  في اجتماعها  المقبل .

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