رئيس قسم النحت: الثقة بالذات مهمة جدا مع الموهبة.. فيديو

قال دكتور أحمد عبد العزيز ، أستاذ ورئيس قسم النحت الأسبق بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ، إن أهم شئ لمن يلتحق بكلية النحت هو عنصر الموهبة ، موضحا ان الله وفر مواهب معينة لكل إنسان خاصة به لابد من توجيها فى المكان الصحيح .





وأضاف أحمد عبد العزيز ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، السفيرة عزيزة ، المذاع على فضائية ،دى إم سي ، أن الموهبة لابد وأن يثقلها الطالب بالتكنولوجيا والأفكار الجديدة والخيال والأداء.





وأشار إلى أن كافة أسواق العمل لا يخلو من تشكيل او ابداع او ابتكار ، مؤكدا أن الخوف يقتل كل طاقات الابداع لذلك لابد وأن يكون مستعد الطالب تماما فى التعبير عن موهبته.



