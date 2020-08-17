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رئيس قسم النحت: الثقة بالذات مهمة جدا مع الموهبة.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:57 م
اعمال نحتية
اعمال نحتية
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ريهام فيكتور
قال دكتور أحمد عبد العزيز ، أستاذ ورئيس قسم النحت الأسبق بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ، إن أهم شئ لمن يلتحق بكلية النحت هو عنصر الموهبة ، موضحا ان الله وفر مواهب معينة لكل إنسان خاصة به لابد من توجيها فى المكان الصحيح .

وأضاف  أحمد عبد العزيز ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، السفيرة عزيزة ، المذاع على فضائية ،دى إم سي ،  أن الموهبة لابد وأن يثقلها الطالب بالتكنولوجيا والأفكار الجديدة والخيال والأداء.

وأشار  إلى أن كافة أسواق العمل لا يخلو من تشكيل او ابداع او ابتكار ، مؤكدا أن الخوف يقتل كل طاقات الابداع لذلك لابد وأن يكون مستعد الطالب تماما فى التعبير عن موهبته.

وتابع  أن الثقة بالذات مهمة جدا مع الموهبة ، فاستحضر قدراته وطاقاته ، جلب عنصر الشجاعة الشجاعة مهم جدا ولن يكبر فى المجال إلا ان عبرت عن شجاعتك الفنية .
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