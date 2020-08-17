مصممة جرافيك تحكى عن تفاصيل رسم لحظات معاناتها من كورونا.. فيديو





وأضافت "كمال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "inbox" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنها كواحدة مرت بتجربة إصابتها بـ كورونا كانت تريد أن توصل فكرتها إلى الناس لترسم التفاؤل على الناس خلال تلك الفترة من خلال الرسم، موضحة أن الرسم وسيلة أسهل من كتابة مذكراتها عن تجربة المرض.





وتابعت أن أسلوبها فى الرسم دائما ما يميل للتعبير عن نفسها وشخصيتها، لافتة إلى أنها قامت بتوصيل فكرة الإصابة بالفيروس إلى الناس التى لم تصاب به من أجل الشعور والإحساس بالمصابين.





وأكدت أنها عندما أصيبت بكورونا أتت لها فكرة برسم كل موقف يومى أو عرض جديد أصيبت به عن طريق الرسم، متابعة أن الناس أحبوا رسوماتها وأصبحت تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى أنها كانت سعيدة لتوثيق لحظتها مع فيروس كورونا كنوع من التجربة الحياتية لها، مؤكدة أنها الأن قد شفيت تماما من الفيروس.

وأشارت إلى أنها كانت تشعر بالخوف من كورونا عندما أصيبت، بالإضافة إلى خوفها من المجهول لأنها طبيعة النفس البشرية.