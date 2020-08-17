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برلمان

جدل برلماني بشأن قانون تقسيم الدوائر..عبد العال: من الظلم القول إنه خرج عن قواعد الدستور

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:50 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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يوسف سامح
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب حالة من الجدل بشأن مسألة الانحراف النسبي فى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من ائتلاف دعم مصر ، حيث أكد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس ان الانحراف النسبي فى المشروع كان على أساس الحماية الاجتماعية والاقتصادية تصاعدا وأفقيا.


وقال ان مشروع القانون راعي الضوابط الدستورية ، ومن الظلم ان نتحدث عن انه خرج عن قواعد الدستور، مناشدا النواب الموافقة على القانون وأخذ خطوة للامام.


كان النائب ايهاب الخولى أثار خلال الجلسة مسألة الانحراف النسبي فى القانون.


فيما رد النائب عبد الهادي القصبي ان مشروع القانون راعي الضوابط الدستورية والتمثيل العادل للسكان والمحافظات.
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