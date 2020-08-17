خبيرة تجميل: العرق يضبط درجة حرارة الجسم عند سخونة الجو ..فيديو

قالت الدكتورة نهال كمال المصرى ،صيدلانية وخبيرة تركيبات تجميل، إن مزيلات العرق التجميلية لن تعطي نفس نتيجة مزيلات العرق الطبيعية .









وأضافت "كمال" ، خلال حوارها ببرنامج ، السفيرة عزيزة ، المذاع على فضائية ،دى ام سى ، أ ن مزيل العرق المصنوع من مواد طبيعية يحمى الجلد بشكل آمن على فترة أطول.









وأشارت دكتورة صيدلانية وخبيرة تركيبات تجميل ، إلى أن العرق يضبط درجة حرارة الجسم عند إفرازه ، على الرغم من ملمسه وريحته غير الجيدة .









وتابعت أن العرق ينتشر في منطقة الإبط وكف اليد والقدم وهذه المناطق تبدأ فى إفراز العرق على هيئة مياه وأملاح وهيئة أخرى بها بروتينات ودهون وتتغذى على البكتيريا الموجودة فى تلك الأماكن .