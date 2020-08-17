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رياضة

حمادة صدقي يعلن تشكيل سموحة لمواجهة إنبي فى الدوري

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:53 م
حمادة صدقي مدرب سموحة
حمادة صدقي مدرب سموحة
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عمرو الحلواني
أعلن حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة تشكيل فريقه لمواجهة إنبي بعد قليل بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة إنبي كالأتى : 

حراسة المرمى : عمر صلاح 

خط الدفاع : أحمد جمال ورجب نبيل ومحمد عبدالمنعم وأحمد أبو الفتوح .

خط الوسط : أحمد حمص ويوسف ديوب ومحمد الترهوني وناصر ماهر .

خط الهجوم : صلاح محسن وحسام حسن .
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