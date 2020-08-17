ميناء دمياط يشارك فى مؤتمر اتحاد الموانئ البحرية العربية دعما وتضامنا مع مرفأ بيروت

تضامنًا ودعمًا لمرفأ بيروت والأشقاء بالجمهورية اللبنانية، بعد التفجير الأخير، شاركت هيئة ميناء دمياط فى الإجتماع الطارئ الذى عقده مجلس إدارة إتحاد الموانئ البحرية العربية أون لاين (بالبث المباشر) والذى حضره أكثر من 40 مشاركا يمثلون مختلف الدول العربية والعديد من الجهات المختصة بالنقل البحرى أبرزهم جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومجلس الوحدة العربية وهيئة قناة السويس وعدد من الموانئ البحرية المصرية والعربية والموانئ اللبنانية بالكامل.





وقد بدأت فعاليات المؤتمر بالكلمة الافتتاحية للأمين العام تلاها كلمة رئيس الاتحاد، ثم أعطيت الكلمة للمشاركين حيث تحدث اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط مقدمًا تعازيه إلى الشعب اللبنانى ولرئيسة مكتب التمثيل الإقليمى لاتحاد الموانئ البحرية العربية بلبنان.





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وقد أبدى اللواء عوض الاستعداد لتقديم الدعم فى شتى المجالات للتعاون مع إخواننا فى البلد الشقيق لبنان بصفة عامة وبيروت بصفة خاصة حتى يتمكن مرفأ ومدينة بيروت من استعادة أوضاعهم وعودة الحياه إلى طبيعتها.





وتابع أنه يتمنى أن يتجاوز مرفأ بيروت وشعب لبنان الشقيق هذه المحنة وهذا الظرف العصيب وتعود الأمور لأفضل من ذى قبل.