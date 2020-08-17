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برلمان

إحالة اقتراحين بتعديل قانوني العقوبات والمرور إلى اللجان النوعية بالبرلمان

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:05 م
الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال انعقاد الجلسة العامة للمجلس اليوم اقتراحين بقانونين مقدمين من النائب شريف فخرى إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما.

وأعلن عبد العال إحالة اقتراح بقانون مقدم من النائب شريف فخري بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 1937 وتعديلاته بإصدار قانون العقوبات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال اقتراحا بقانون آخر مقدما من النائب نفسه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
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