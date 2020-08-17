إحالة اقتراحين بتعديل قانوني العقوبات والمرور إلى اللجان النوعية بالبرلمان

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال انعقاد الجلسة العامة للمجلس اليوم اقتراحين بقانونين مقدمين من النائب شريف فخرى إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما.





وأعلن عبد العال إحالة اقتراح بقانون مقدم من النائب شريف فخري بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 1937 وتعديلاته بإصدار قانون العقوبات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



