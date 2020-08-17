ختام منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف بالمياه المفتوحة

اختتمت اليوم منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف – مياه مفتوحة - وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بمقر الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بالإسكندرية.





لماضي في أعقاب جائحة فيروس كورونا - مشاركة ٤٦ ناديا وأكاديمية ومراكز شباب و٣٠٩ سباحين. وشهدت البطولة - المؤجلة منذ شهر مارس ا





عبد العال شاهين وأشرف البكل والدكتور محيي فريد. كما شهدت البطولة حضور الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربي ومحمد خميس نائب رئيس الاتحاد وأعضاء للمجلس اللواء محمد أمين والدكتور محمد صالح والعميد حسام الغزالي والعميد





وأسفرت نتائج سباق 4كم مرحلة 19 سنة آنسات عن فوز جهاد جمعة خميس من نادى أبو قير بالمركز الأول، وسلمى هانى فاروق من نادى القناة بالمركز الثانى، وسهير أشرف فرغلى من نادى القناة بالمركز الثالث.





بالمركز الثالث. كما أسفرت كمنافسات 4 كم عمومى آنسات عن فوز داليا وليد من نادى الغابة بالمركز الأول بيرهان على سعد من نادى سموحة بالمركز الثانى ويارا صديقى من نادى حدائق الاهرام





وفى سباق 4 ×2 كم مختلط فاز الاتحاد السكندرى بالمركز الأول، والرياضى البحرى بالمركز الثاني، فيما فاز الغابة بالمركز الثالث وفاز فريق الغابة بالمركز الاول فى مرحلة 17 سنة بنين وبنات وجاء الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى وحل فريق مركز شباب الجزيرة ثالثًا.





وأسفرت مرحلة عمومى رجال عن فوز نادى القناة بالمركز الاول ونادى الغابة بالمركز الثانى والصيد بالمركز الثالث بينما فاز فريق سموحة بمرحلة عمومى رجال وآنسات وجاء الغابة فى المركز الثانى والقناة فى المركز الثالث .





وفى سباق 4 كم مرحلة 19 سنة اولاد فاز زياد محمد سامح من نادى اتحاد الشرطة بالمركز الاول , ويوسف ابراهيم محمود من الاتحاد السكندرى بالمركز الثانى , ويوسف موريس نجيب من نادى الغابة بالمركز الثالث .





وفى سباق 4 كم عمومى رجال فاز علاء محمد عبد العزيز من نادى القناة بالمركز الأول , محمد شهدى عيد من المؤسسة العسكرية بالمركز الثانى ,محمود مصطفى محمود من اتحاد الشرطة بالمركز الثالث .





ويأتي ذلك في الوقت الذى من المقرر أن تقام فيه منافسات المرحلة الثانية القصيرة علي مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من ٢١ الي ٢٤ أغسطس الجارى.





كما يشارك في البطولة بمرحلتيها الاولي والثانية نحو ١٧٠٠ سباح يمثلون ٤٦ ناديا ومركز شباب بمختلف أنحاء الجمهورية.